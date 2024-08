Expectativa moderada del gobernador ante una nueva visita de Milei a Santa Fe

La nueva visita presidencial a la provincia genera una expectativa moderada en el gobernador. Javier Milei estará este viernes en la Bolsa de Comercio de Rosario para conmemorar un nuevo aniversario de la institución. Pero ante la consulta de El Litoral respecto de la posibilidad de lograr un "mano a mano" con el primer mandatario, Maximiliano Pullaro admitió que "a veces es difícil entablar una conversación con el presidente".

El gobernador valoró, de todos modos, la "excelentísima relación" que ha logrado entablar con los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, pero reiteró que Javier Milei posee "formas distintas de gestionar".

"A veces, el presidente tiene formas distintas de gestionar, como lo he planteado en muchas oportunidades. Nosotros tenemos excelente, excelentísima relación con todos los ministros que nos reciben, nos escuchan, nos resuelven lo que entienden que pueden resolver. Hay funcionarios en el gobierno nacional de buena fe, que colaboran y que ayudan, incluso, teniendo una mirada distinta desde lo ideológico a que la tenemos nosotros. Nosotros creemos en el fortalecimiento del sistema productivo; creemos que Argentina sale adelante con el campo y la industria, con el comercio y más exportaciones. El Gobierno Nacional -en cambio-, entiende y fortalece el mundo financiero. Son modelos distintos; tal vez porque yo soy de Hughes y ellos son de Capital Federal. Entonces, obviamente que mi mirada es completamente diferente", planteó Pullaro.

Sin quejas

Pese a ello, el gobernador rescató la "muy buena relación que tenemos con la inmensa mayoría de los funcionarios del gobierno nacional; (pero) a veces es difícil poder entablar una conversación con el presidente".

- Pero el que toma las decisiones es el presidente… - observó un colega-

- No me puedo quejar respecto de cómo hasta ahora han tratado a la provincia. Quiero ser justo también en esto; hay muchos temas en los cuales Santa Fe no coincidió. Cuando quisieron aumentar la retenciones, nosotros nos plantamos. Lo mismo hicimos ante la baja en la inversión en obra pública, fundamentalmente, en la repavimentación de rutas. Nosotros vamos y defendemos a la provincia. También, cuando se recortaron los subsidios al transporte o al sistema educativo. Hemos hecho planteos con mucha fuerza. Pero al mismo tiempo, hemos tenido un respaldo muy importante de la Nación en materia de seguridad pública, que hoy nos permite explicar los resultados que exponemos en esta materia. Cuando se coincide con el objetivo, la Nación acompaña. Lo mismo sucede con la decisión de terminar con el déficit fiscal que tenía la provincia.

