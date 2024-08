Se acabó la ilusión para el Xeneize: Cruzeiro superó a Boca desde los penales y avanzó en la Sudamericana 2024

Boca se midió ante Cruzeiro, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024 en un juego que concluyó con un marcador 2 a 1 en el marcador.

En la dramática tanda de los penales, Miguel Merentiel no pudo anotar y de este modo el conjunto argentino se despide del torneo continental.

El uno por uno de Boca: los puntajes vs. Cruzeiro, por la Copa Sudamericana

Sergio Romero: 7. Gracias a él, Boca llegó a los penales. Tapó dos pelotas impresionantes sobre el final del segundo tiempo. Lamentablemente, no estuvo fino en los tiros de los 12 pasos.

Luis Advíncula: 1. No le puedo poner otra nota. Tampoco puedo dejar de recordar que es de los mejores jugadores que tiene el plantel y que siempre dio todo. Cometió un error y se fue expulsado a los 29 segundos por un planchazo. Ya está.

Cristian Lema: 9. Un partido extraordinario del zaguero. La rompió y sacó todo. Hizo su penal en la serie.

Marcos Rojo: 6. Partido correcto del platense. Tiene que mejorar físicamente. Viene de recuperarse de una lesión muscular hace poco tiempo. Convirtió su penal de la tanda.

Lautaro Blanco: 7. Un partidazo de Lautaro. En el segundo tiempo dejó la vida. Otro que no erró desde el punto del penal.

Agustín Martegani: Sin calificación. Salió reemplazado a minutos de haber empezado el encuentro para que entrara Nicolás Figal, a raíz de la expulsión del Rayo.

Guillermo Fernández: 8. Partido extraordinario y a la altura de un volante de Boca. Mostró un nivel altísimo.

Cristian Medina: 7. Corrió muchísimo y tuvo que hacer cosas que no son de su juego. Estuvo muy bien.

Kevin Zenón: 4. Flojo partido del ex-Unión, que coronó con un gol errado insólito en el primer tiempo.

Miguel Merentiel: 8. El mejor de Boca. El tipo que dejó la piel y el corazón. Este deporte es tan cruel que erró el penal definitorio. Te queremos, Bestia.

Milton Giménez: 8. Colosal partido. Esta anhelado con el arco. Metió el único gol del equipo, y con la zurda, en el primer tiempo.

Ingresaron

Nicolás Figal: 4. Regaló el primer gol en la salida y estuvo inseguro casi todo el partido. Eso sí: fue certero con su penal de la tanda.

Gary Medel: 6. Cuando entró, estuvo a la altura del partido. Metió y corrió.

Tomás Belmonte: 5. Ingresó para defender y jugar con coraje.

DT - Diego Martínez: 8. No puedo decirte nada hoy, porque el plan de juego terminó cuando fue expulsado Luis Advincula a los 29 segundos. Ahora, a trabajar por la Liga Profesional y la Copa Argentina.

