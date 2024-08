El Kun Agüero explotó contra Davo tras la eliminación de Boca: "Nunca escupas para arriba"

La interna menos pensada. La eliminación de Boca en la Copa Sudamericana ante el Cruzeiro no solo trajo repercusiones futbolísticas sino que también provocó un inesperado cruce entre el Kun Agüero y el streamer Davo Xeneize.

El ex futbolista de la Selección Argentina estaba junto a Coscu, otro reconocido streamer que se dedica a hacer contenido en redes sociales y sin dudarlo espetó contra el joven: "Nunca escupas para arriba".

El enojo del Kun se desató a raíz de que invitaron al fanático Xeneize a participar en una transmisión en vivo luego de que Boca haya quedado afuera de la Copa, pero Davo se negó a participar y eso provocó el enojo del ex futbolista.

"Bueno, listo, Davo no querés hablar, listo. Coscu te quiso hablar de onda, lo limpiaste. Nunca escupas para arriba, pá, porque te puede caer. Mirá que esto da mucha vuelta", dijo mientras Coscu lo escuchaba sin emitir opinión.

Rápidamente sus tres nombres fueron tendencia en redes sociales y algunos cuestionaron el accionar de Agüero: "Poco serio que el Kun, tipo de 40 años, se ponga a bardear a Davo, un pibe de 20, porque no quiso prestarse al descanso en un stream después de que Boca quedó afuera".

Davo al enterarse del enojo del Kun rápidamente se pronunció sobre esta cuestión y trato de quitarle importancia: "No soy ni agrandado, ni me creo más que nadie. Simplemente Boca se quedó afuera y no tengo ganas de hablar con nadie, no es algo personal contra él. En este momento no siento que tengo ganas de hablar con otra persona", dijo.

Fuente: 442