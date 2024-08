Asumió María Eugenia Carrizo como nueva directora del INTA Rafaela

En una ceremonia oficial que reunió a las principales autoridades institucionales de nivel nacional y regional, junto con una amplia variedad de organizaciones del sector, personal de la Estación Experimental y sus dependencias, se formalizó la asunción de la nueva directora del INTA Rafaela, la Ing. Agr. María Eugenia Carrizo. Esta sede también alberga a la Unidad de doble dependencia INTA-CONICET, Instituto de Investigación de la Cadena Láctea (IdICaL). Más de 150 personas participaron del momento.

Estoy muy honrada de formar parte de esta institución que respeto y valoro por el reconocimiento social que tiene y su fuerte territorialidad. Voy a actuar con mi mayor responsabilidad. Sé de las expectativas grandes depositadas en mí y también que no he llegado sola hasta acá. Quiero que me acompañen a hacer del INTA Rafaela el “hub” de la innovación tecnológica para esta región y para el país”.

Esto decía María Eugenia, emocionada, al ser puesta en funciones por el Director Nacional del INTA, Ariel Pereda, esta mañana. Cuando lo hizo, Pereda resaltó que la asunción de una nueva autoridad es uno de los momentos más disfrutables para una institución de ciencia y técnica. “La renovación por concurso valida y fortalece nuestra institución, que tiene la particularidad de ser dirigida por los actores del sector a través de sus consejos y cooperadoras. El INTA es la política pública nacional con más trayectoria en este país”. Además, expuso que la elección de Carrizo obedece a que estamos en " un buen momento para promover un cambio y ella reúne las condiciones que este momento requiere”. Conectó esto con “el nuevo modelo de gestión que estamos buscando instaurar, de menor verticalidad y mayor trabajo en equipos”.

Antes, el Director del Centro Regional Santa Fe, Alejandro Longo, se refirió al momento histórico que representa el cambio de autoridades en la institución. “Cada nueva gestión implica un nuevo contrato psicológico de trabajo y una oportunidad para disfrutarlo”, afirmó. Además, destacó con cifras la integración de la institución en la comunidad: “Por cada dos personas del INTA, hay un voluntario externo que participa en sus decisiones”.

Luis Mántaras es una de estas personas, por su rol como Presidente del Consejo Regional. Mantaras felicitó a María Eugenia y se puso a disposición para “una gestión en que los productores sean prioridad”.

La vicepresidente del INTA, Pilu Giraudo, volvió a remarcar el valor de los concursos públicos y abiertos en la institución, con presencia de autoridades externas. Celebró la cantidad y diversidad de gente que acompañó el acto y, con su corazón en Santa Fe, recordó que estamos en una Unidad ícono del cluster lácteo, en la que su doble dependencia supone la potenciación de la ciencia básica y aplicada articuladas hacia las respuestas el territorio. “El liderazgo en redes colaborativas es definitivamente la forma en la que el INTA tiene que transitarlo” Mencionó también la condición de mujer de María Eugenia, la primera que ejerce este rol en la Experimental, en referencia a la diversidad de miradas que implica.



Juan Cruz Molina Hafford, Presidente del INTA, dijo que Carrizo asume su función en un momento clave de los sistemas agroalimentarios y puntualizó lo que implica ejercer un “liderazgo de servicios” que integra la planificación estratégica, la resolución de conflictos y la generación de confianza para poder co-crear soluciones y hacer “que las cosas sucedan”. Demostremos, enfatizó, que “podemos seguir siendo la mejor política pública del sector agrobioindustrial”

Fuente: via pais