Acuerdos, instancia clave para definir la suerte de la Cámara de Ejecución Penal de Santa Fe

La designación de Valeria Pía Haurigot, Horacio Hugo Pueyrredón y de Mario Javier Guedes como primeros integrantes de la flamante Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria de Santa Fe está en manos de los senadores y diputados del oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe, que el jueves deberán sumar sus votos para aprobar los tres pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo.

La Asamblea Legislativa está citada para el jueves, a las 13, pero será clave la instancia previa del miércoles cuando se reúna la Comisión de Acuerdos (bicameral) que hoy preside el senador Raúl Gramajo (Unite - 9 de Julio). Es que el diputado justicialista Marcos Corach insistió en la reunión de la semana pasada en invitar a exponer a Mariela Sarrías, quien presentó impugnaciones y pidió el rechazo a los pliegos de Haurigot y de Pueyrredón. Sarrías, abogada relatora de la Corte Suprema de Justicia, fue la primera en el concurso convocado por el Consejo de la Magistratura para integrar la Cámara y quedó fuera de la terna enviada por la Casa Gris. "No se reprochan cuestiones personales del postulante, sino graves vicios en el proceso de impugnación y posterior elevación del pliego" señala Sarrías en las sendas notas presentadas en Acuerdos.

"No se respetaron las reglas del concurso a las cuales nos sometimos los postulantes, prescindiendo de las normas más básicas como las impugnativas del mismo para de esa forma antirreglamentariamente ingresar postulantes desaprobados, cuando el decreto expresamente Io vedaba. Por ello, considero que el envío de dichos pliegos por el Poder Ejecutivo Provincial y su eventual -aunque descarto- aprobación por la Asamblea consuman un acto viciado por arbitrariedad e ilegalidad manifiesta. Y atento mi condición de postulante y primera en el orden de mérito, su elevación acarrea un gravamen concreto y actual", define Sarrias.

Nuevo tribunal

La flamante Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria fue creada por Ley N° 14.243 de la pena privativa de la libertad, sancionada en diciembre del año pasado y para el Poder Ejecutivo es clave para definir el rol del sistema penitenciario en los próximos veinte años.

Lo ha dicho el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, "nos interesa más el perfil de los futuros camaristas que el lugar en el concurso". Y allí radica la tensión entre oficialismo y oposición de cara al jueves (o bien jueves siguiente en caso de que no haya quórum o no estén definidos los despachos de pliegos). Entonces sí, en los primeros días de septiembre será aprobación ficta para los primeros pliegos de jueces que envía la administración de Maximiliano Pullaro. Los bloques oficialistas parecen aferrados a mantener los tres candidatos de la Casa Gris en un tema muy sensible como la seguridad pública. "Elegimos personas que tengan un perfil claro, moderno, porque definirán las políticas penitenciarias para los próximos veinte/treinta años" afirmó Cococcioni.

La resolución N° 007 del Consejo de la Magistratura elevó al Poder Ejecutivo la lista de mérito de los 24 concursantes donde Haurigot está en octavo lugar; Guedes en noveno y Pueyrredón en décimo segundo lugar. Ninguno de ellos se desempeña como juez penal. Guedes está en el sistema de Defensa y los otros dos candidatos en el MPA. Un dato no menor a la hora de analizar el cuadro de situación.

Pronunciamiento del PJ

Este viernes, el Partido Justicialista presidido ahora por Ricardo Cornaglia puso reparos al Poder Ejecutivo por "intentar trastocar el reglamento al enviar los pliegos para integrar la Cámara de Ejecución Penal". En el primer documento público de la recién conformada Mesa de Acción Política del PJ se señaló que es "inaceptable convalidar la alteración y uso arbitrario del reglamento que establece el proceso tanto para la elevación de los pliegos como las impugnaciones a los mismos".

El documento consigna que "el Ejecutivo envió a la Legislatura la terna para integrar la flamante Cámara de Ejecución Penal y dos de esos pliegos –los correspondientes a la fiscal de Rosario Valeria Haurigot y su par de Venado Tuerto Horacio Pueyrredón– fueron impugnados debido a que en el concurso de selección ambos habían sido reprobados por el tribunal evaluador".

El escrito agrega: "Para conformar la terna de esa flamante institución, creada en enero pasado, el Ejecutivo –y esto es lo más preocupante– eligió a dos postulantes que inicialmente reprobaron el examen de idoneidad, es decir, no superaron las pautas de evaluación". El PJ se pregunta si "con esta decisión no se quiebra la institucionalidad. El gobernador, en forma antirreglamentaria, autoriza la revaluación de los postulantes Pueyrredón y Haurigot, en una clara maniobra que viola leyes provinciales básicas. De tal modo, cuando se envía a la Legislatura el pliego con los elegidos por el mandatario se altera no sólo el orden de mérito sino la igualdad ante la ley".

Para el justicialista "la caída de ambos pliegos favorece la transparencia, la vigencia del principio de igualdad entre los postulantes y el respeto del control de legalidad de los actos de gobierno". Además le solicita al Ejecutivo "que se garanticen la transparencia, institucionalidad e idoneidad a la hora de realizar las mencionadas designaciones, que siga los procedimientos que se han cumplido a lo largo de los mandatos de todos los gobiernos que precedieron al actual, cualquiera fuera su signo político".

Somos Vida

Emiliano Peralta (Somos Vida) quien integra Acuerdos por ese sector que conduce Amalia Granata anticipó que los ocho diputados del sector votarán en contra de la postulación de Haurigot y de Pueyrredón.

Objetivos

La Ley 14.243 prevé la Cámara de Apelaciones de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria integrada por tres vocales y tendrá asiento en las ciudades de Santa Fe y Rosario. Un vocal tendrá asiento en la ciudad de Santa Fe, y tendrán competencia territorial indistinta en las Circunscripciones Judiciales N° 1, N° 4 y Nº 5. Dos vocales tendrán asiento en la ciudad de Rosario, y tendrán competencia territorial indistinta en las circunscripciones judiciales N° 2 y Nº 3. Todos los vocales pueden reemplazarse de manera indistinta, según lo establezca la reglamentación.

"Los vocales conocerán unipersonalmente, y con exclusión de toda otra autoridad, de las apelaciones deducidas en materia de ejecución penal y habeas corpus", señala el artículo 64.

