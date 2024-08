La Justicia citó a Sofía Pacchi, ex asesora de Fabiola Yañez, a declarar contra Alberto Fernández en la causa por violencia de género

La investigación por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández avanzará, esta vez con las declaraciones de la modelo y ex asesora de Fabiola Yañez, Sofía Pacchi. La fiscalía citó a Pacchi para presentar sus testimonios el próximo 12 de septiembre en Comodoro Py.

Ramiro González, fiscal federal encargado de investigación, citó a la ex asesora de Yañez. Pacchi se unirá ala larga lista de ex trabajadores de la Quinta de Olivos y allegados a Fernández y Yañez, quienes podrían tener información relevante sobre los hechos de violencia que el ex jefe de Estado cometió contra su ex pareja.

Las declaraciones de Pacchi podrían tener una relevancia especial debido al vínculo de amistad que mantenía con la ex primera dama y por los mensajes que le habría mandado Alberto Fernández y que, según contó Yañez al momento de ampliar su denuncia, habrían originado una fuerte pelea entre ambos.

Sofia Pacchi fue una de las invitadas al tan polémico brindis de Olivos organizado por el cumpleaños de la ex primera dama, momento en que la relación de amistad entre ambas se «quebró«. Fabiola Yañez explicó durante una de sus citaciones que el ex presidente había mantenido conversaciones Pacchi con el fin de «coaccionarla» para tener relaciones con él.

La ex pareja del previo mandatario nacional denunció que luego de recriminarle los mensajes, él la agredió físicamente. Según comentó Yañez, el ex presidente Alberto Fernández la «zamarreó de los brazos, provocándole lesiones en sus extremidades y la sujetó con las manos del cuello«.

Por su parte, quien había sido la asesora de imagen y comunicación de la ex primera dama se desligó y negó totalmente «haber mantenido ningún tipo de vínculo sentimental o de cualquier naturaleza» con el ex presidente. Las declaraciones de Pacchi llegarán más tarde que la del resto, esto es por una solicitud de prorroga de su abogado debido a que la mujer fue madre recientemente.

