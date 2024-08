Obras son amores dijo Pullaro y abrochó la que seguro es la más importante de los últimos 50 años

Obras son amores, dijo Maximiliano Pullaro y abrochó otro anuncio al hilo, otra vez superlativo y, además, decisivo si es que llega a cumplirlo en lo que queda de gestión: la construcción de 6 gasoductos para dotar de esa energía a 120 mil habitantes y 250 industrias repartidas en 45 localidades, la mayoría del centro y sur santafesino. Una inversión superior a los 196 mil millones de pesos que, no obstante, no se precisó de qué manera se pagará.

En un concurrido acto montado ayer en la sede de Gobierno de Rosario, el gobernador eligió remontarse a sus pagos de origen para poner en dimensión lo que iba a prometer. "Mi pueblo es un pueblo que no tiene gas natural, que no tiene servicio de cloacas y que de la canilla no sale agua potable. Sabemos lo que viven los vecinos y vecinas en el interior de esta rica provincia que aporta tanto a este sistema federal y que lamentablemente nada vuelve. Vemos las dificultades que tienen nuestras industrias, nuestras empresas para poder ser competitivas", comentó Pullaro en alusión a su Hughes natal. Trascartón, presentó junto al ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini el plan para "gasificar la provincia de Santa Fe", según dijo: el proyecto de construir 610 kilómetros de gasoductos en distintas cuencas del aparato productivo, y con un presupuesto actual de 196.414 millones de pesos.





Son 6 los ductos proyectados por la empresa provincial Enerfe, y que parten en distintos tramos del troncal de Transportadora del Gas del Norte (TGN), que atraviesa la provincia de sur a norte. A saber:

Gasoducto del Sudoeste Lechero, que llegará a Arrufó, Villa Trinidad, San Guillermo, Suardi y Colonia Rosa.

Gasoducto Ruta Provincial N°20, para Tortugas, Montes de Oca, Bouquet, María Susana, Piamonte, Landeta, Schiffner, Las Petacas, Castelar y Crispi.

Gasoducto Ruta 34, a Luis Palacios, Lucio V. López, Salto Grande, Totoras, Clason, San Genaro, Centeno, Las Bandurrias, Casas, Cañada Rosquín y San Martín de las Escobas.

Gasoducto Ruta Provincial 93 – 33, que favorecerá a Chañar Ladeado, Berabevú, Los Quirquinchos, Godeken y Cañada del Ucle.

Gasoducto Ruta Provincial 14 – 17s, en beneficio de Coronel Arnold, Muñoz, Arminda, Villa Mugueta y Fuentes,

Gasoducto Ruta Provincial 13s – 90, para Albarellos, Coronel Bogado, La Vanguardia, Santa Teresa, Peyrano, Máximo Paz, Alcorta, Juncal y Carreras.

Con esta red desplegada, la gestión Pullaro se propone optimizar la matriz energética de la provincia y, a su vez, reducir costos operativos y mejorar la competitividad de las industrias, al disponer de otra fuente que no sea solo la eléctrica o el mayor costo del gas envasado. Para el ministro Puccini, ha sido "una decisión histórica que toma el gobierno provincial para apostar a lo productivo y viene a acompañar a nuestra matriz productiva que la estamos repensando entre todos para las nuevas exigencias y las nuevas demandas que tienen nuestros productos".



Según afirmó el funcionario, toda la obra debe estar concluida en 4 años, con el fluido disponible en el acceso a cada uno de los 45 pueblos señalados. "Estamos abriendo la puerta a un desarrollo sostenible para una economía más competitiva", se entusiasmó.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, aseguró que el financiamiento está previsto para ejecutar este mega plan, y se declaró convencido de que "el proyecto de financiamiento que se necesite para las siguientes etapas, llegará". Pero no entró en detalles. El auditorio que lo escuchaba se componía de funcionarios y legisladores oficialistas, casi por completo. Como la presidenta de la Cámara de Diputados, la socialista Clara García, que le prodigó elogios al gobierno del frente Unidos. "Es un gobierno cercano, valiente, activo y comprometido que está tomando una enorme decisión y la Cámara de Diputados pudo apalancar desde el comienzo este proyecto enormemente importante aún cuando se decía que era imposible pensar que nuestras localidades del interior puedan acceder al gas".



Pullaro no dejó pasar la ocasión de marcar que los recursos decrecieron 56% respecto del año pasado y que, sin embargo, encara anuncios de obra pública como este plan de gasoductos y, antes, la construcción de 5 prisiones más, y la reparación en espera de las rutas nacionales que el gobierno central abandonó. Todo eso en su gestión. Y encima, celebrando haber logrado "un pequeño superávit fiscal" en los 9 meses que lleva en la Casa Gris.

