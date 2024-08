El gobierno de Santa Fe quiere llegar con el gas natural a 45 localidades y a 250 industrias

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó en Rosario la presentación del Plan de Gasoductos para el Desarrollo, iniciativa que apunta a tender 610 km de gasoductos que alcanzarán a 45 localidades en las cuales viven 120 mil habitantes y están instaladas 250 industrias santafesinas. Las obras demandarán una inversión de $ 196.414.502.000.

"El objetivo es empezar a tender las redes y para ellos debemos tener la autorización de Litoral Gas, el concesionario que tiene cobertura en la provincia y que comunique oficialmente la decisión de no hacer las obras", dijo un vocero del gobierno. En los hechos, Litoral Gas nunca dio señales de extender la red y Santa Fe está tramitando que Enargas habilite para que pueda realizarlo la provincia a través de la empresa Enerfe. Los proyectos -actualizados por Enerfe- son los elaborados durante la gestión de Antonio Bonfatti y abren marcadas expectativas en muchas zonas de la provincia, especialmente el llamado Gasoducto Lechero en el departamento San Cristóbal que ayudará a bajar costos a las procesadoras lácteas instaladas en la zona.

La expectativa del gobierno es poder licitar en noviembre los primeros tramos de trabajos.

El fin de semana, el ministro Gustavo Puccini acompañó al senador Felipe Michlig a la muestra rural de San Cristóbal y anunció que ese gasoducto sudoeste lechero que desde Arrufó iría a Villa Trinidad y desde allí a San Guillermo, Suardi y Colonia Rosa estaría incluido en el programa.

Puccini explicó a El Litoral que la intención es hacer los tendidos por etapas, dejando los caños en el acceso a las localidades e internamente cada localidad beneficiada deberá correr con la obra del tendido urbano. "Hay mucha expectativa de sectores industriales, de vecinos, de intendentes y presidentes comunales", le dijo el ministro a El Litoral.

El proyecto presentado incluye 6 gasoductos troncales que optimizarán la matriz energética y reducirán los costos para una producción más competitiva. La infraestructura posibilitará la futura generación descentralizada de energía eléctrica y la inyección de biometano en estos gasoductos. En la presentación participaron autoridades de empresas del Estado y representantes de asociaciones intermedias de las futuras zonas beneficiadas con los tendidos.

Se trata de 6 gasoductos distribuidos en toda la provincia:

-El Gasoducto del Sudoeste Lechero beneficiará a Arrufó, Villa Trinidad, San Guillermo, Suardi y Colonia Rosa.

-El Gasoducto Ruta Provincial N°20 a Tortugas, Montes de Oca, Bouquet, María Susana, Piamonte, Landeta, Schiffner, Las Petacas, Castelar y Crispi.

-El Gasoducto Ruta 34 llegará a Luis Palacios, Lucio V. López, Salto Grande, Totoras, Clason, San Genaro, Centeno, Las Bandurrias, Casas, Cañada Rosquín y San Martín de las Escobas.

-El Gasoducto Ruta Provincial 93 – 33 favorecerá a Chañar Ladeado, Berabevú, Los Quirquinchos, Godeken y Cañada del Ucle.

-El Gasoducto Ruta Provincial 14 – 17s a Coronel Arnold, Muñoz, Arminda, Villa Mugueta y Fuentes

-El Gasoducto Ruta Provincial 13s – 90 llevará el servicio a Albarellos, Coronel Bogado, La Vanguardia, Santa Teresa, Peyrano, Máximo Paz, Alcorta, Juncal y Carreras.

Un antes y un después

Los participantes del acto de presentación del programa de gasoductos valoraron la importancia que tendrá el tendido en diversas zonas de la provincia.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, señaló que se trata de "una decisión histórica que toma el Gobierno de la provincia para apostar a lo productivo y viene a acompañar a nuestra matriz productiva que la estamos repensando entre todos para las nuevas exigencias y las nuevas demandas que tienen nuestros productos". Remarcó que dicha obra llegará "en el término de 4 años a la puerta de cada localidad, que son 610 kilómetros de tendido troncal, y va a permitirle a más de 250 empresas que en un futuro puedan visualizar que hay una provincia que está pensando para su desarrollo y que más de 120.000 personas puedan gozar además, de este servicio. A partir de hoy estamos abriendo la puerta a un desarrollo sostenible para una economía más competitiva".

Su par de Economía, Pablo Olivares, valoró la decisión "del Gobernador de dar el primer paso y nosotros marcar la iniciativa, porque esto no es solo un gasoducto, sino que es una sucesión de localidades que se verán beneficiadas. Comenzamos con estas etapas sabiendo que las sucesivas ciudades se van a motivar y que el proyecto de financiamiento que se necesite para las siguientes etapas, llegará".

La presidente de la Cámara de Diputados, Clara García, manifestó que "este es un gobierno cercano, valiente, activo y comprometido que está tomando una enorme decisión y la Cámara de Diputados pudo apalancar desde el comienzo este proyecto enormemente importante aún cuando se decía que era imposible pensar que nuestras localidades del interior puedan acceder al gas. Esa coherencia política del desarrollo productivo y del respeto ambiental del gobierno provincial junto a nuestras empresas que tienen expertise y potencia para seguir avanzando".

Por su parte, el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, aseguró que "esta decisión de avanzar con seis gasoductos gasificando la provincia es un antes y un después en Santa Fe, para que podamos avanzar en llevar el gas a regiones del interior y empezar a equilibrar la balanza y a dar oportunidades al norte productivo. A partir de estas decisiones empezamos a decir que en el norte provincial ya no estamos postergados, que también empezamos a tener las mismas oportunidades para que nos podamos desarrollar, para que podamos generar trabajo, para que nuestros jóvenes se queden en cada una de las localidades, para que tengamos un mejor futuro".

Pullaro y Hughes

"Hughes, mi pueblo es un pueblo que no tiene gas natural, que no tiene servicio de cloacas y que de la canilla no sale agua potable. Sabemos lo que viven los vecinos en el interior de esta rica provincia que aporta tanto a este sistema federal y que lamentablemente nada vuelve. Vemos las dificultades que tienen nuestras industrias, nuestras empresas para poder ser competitivas", admitió Pullaro en el acto de presentación del programa de gasoductos.

"Con esa mirada de los pueblos que amamos, y con nuestras vivencias de haber vivido en una gran ciudad como Rosario, entendemos que tenemos que hacer estas cosas, que son cosas importantes. Y tomar decisiones políticas que nos permitan que Santa Fe sea una provincia competitiva, una provincia que genere trabajo, una provincia que genere empleo. Y fundamentalmente que sea la provincia que se vea, que es el motor del cambio que viene a la República Argentina", agregó Pullaro.

