Barco sigue con problemas en Sevilla: ¿Cuándo podrá debutar en el equipo español?

Valentín Barco, el lateral juvenil ex Boca Juniors, no podrá debutar con el Sevilla ya que el club no logró inscribirlo a tiempo. Además, el club viene arrastrando una serie de problemas financieros que podrían atrasar aún más su presentación.

El fair play financiero es un tema complicado que generó dolores de cabeza para varios clubes en España, y el Sevilla no es la excepción. A pesar de que hayan despedido recientemente a Marcos Acuña, la realidad es que la venta no alivió mucho la situación.

Pues, la llegada del lateral argentino a River Plate solo permitió la inscripción del delantero Iheanacho, dejando a Barco con las ganas de debutar con la casaca que supo utilizar Diego Armando Maradona.

Sevilla debe si o sí vender a sus jugadores para poder inscribir a otros. Gonzalo Montiel, que despertó interés en el Everton, y Joan Jordan, que también tiene todas las fichas para irse, despiertan las esperanzas del conjunto comandado por Javier García Pimienta para repuntar económicamente.

Hasta entonces, Barco debió ver a su nuevo equipo desde la tribuna y tendrá que esperar, almenos, hasta el próximo 1 de septiembre, la fecha límite que tiene la institución española para sumarlo entre sus filas.

Fuente: 442