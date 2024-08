A Juan Grabois le "molesta la paciencia" con el gobierno de Javier Milei: la respuesta de Martín Menem

La "paciencia" ante la crítica situación económica fue el eje de un cruce entre Martín Menem y Juan Grabois. La frase disparadora fue del dirigente social y este martes le respondió el libertario y presidente de la Cámara de Diputados.

En el programa de Gustavo Sylvestre en C5N, el lunes, Grabois dijo que lo soprende "la paciencia que está teniendo nuestro pueblo" con las políticas y las medidas del gobierno de Javier Milei.

"Hasta te diría que me molesta", admitió ex precandidato presidencial por UxP, aunque enseguida aclaró que no quiere "que explote nada".

Fijó su postura: "Sí quiero, como dicen los psicólogos, que la bronca se sublime, en la lucha. La solidaridad en el día a día, pero también una solidaridad confrontativa con el modelo deshumanizante, que se manifieste en la calle, en el espacio público, porque si no eso explota adentro y lo que se destruye es la familia, y la psicología del las personas".

El martes por la noche, en el programa de Jonatan Viale en TN, le pasaron esta declaración de Grabois a Martín Menem. Con una sonrisa, el titular de la Cámara de Diputados anticipó una respuesta con carga irónica. "A mí me sorprende la paciencia de la gente que se bancó a estos tipos 20 años".

"De esa paciencia, de eso tenemos que hablar. Veinte años se bancaron a estos tipos y hablan de paciencia por ocho meses. Venimos del infierno y estamos saliendo de a poco, con mucha expectativa. El mundo nos mira, los embajadores están con un ojo en la Argentina y hablan de paciencia por 8 meses...", lanzó.

Y cerró: "240 meses que se nos rieron en la cara".

Con información de www.perfil.com