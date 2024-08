La primera testigo de la defensa de Alberto Fernández habló en la causa por violencia de género

La defensa del ex presidente Alberto Fernández aportó el primer testigo para aportar en la investigación por el caso de violencia de género contra su ex pareja, Fabiola Yañez. La testigo, que aportó desde el anonimato e identificada como «Testigo A«, trabajó en el domicilio de Fernández en Puerto Madero y en la Quinta de Olivos durante la gestión del ex presidente.

La «Testigo A» declaró ante un escribano público y sostuvo que nunca vio agresiones por parte de Alberto Fernández hacia la ex primera dama. La presentación que realizó la empleada domestica tiene una longitud de cinco carillas y señaló que Fabiola Yañez «consumía alcohol de manera habitual«. «Me ocupaba de limpiar y ocultar todas las bebidas y vasos para que el Doctor Fernández no se entere», destacó.

Uno de los episodios que destacó durante su exposición fue cuando encontró a la ex pareja de Alberto Fernández «tirada junto a la pileta«. «Yañez se había quedado hasta muy tarde con sus amigos. Cuando la fui a buscar, la encontré tirada en el piso cerda de la pileta de Olivos», precisó ante el escribano que le tomó la declaración. Dos de las amistades que nombró la empleada domestica del ex presidente fueron Sofía Pacchi, amiga y ex asesora de imagen de la primera dama; y un peluquero al que no identificó con nombre; quienes le proveían el alcohol.

En cuanto al comportamiento de Alberto Fernández, la testigo apuntó que jamás lo vio agredir a su ex pareja. «Siempre lo vi teniendo un trato cariñoso, siempre le hablaba con cariño, amor y nunca noté nada que llamara mi atención de él. Siempre la cuidaba, él se preocupaba mucho por la condición en la que estaba», dijo la testigo.

La testigo que se presentó en defensa de Alberto Fernández es solo una más de una larga lista de personas que ya prestaron sus testimonios y que esperan hacerlo. Entre quienes ya declararon se encuentran la misma Fabiola Yañez; su madre; la periodista Alicia Barrios; la ex secretaria de Fernández, María Cantero; y el ex intendente de Olivos, Daniel Rodríguez.

Con información de www.elintransigente.com