Tomás Etcheverry y las brutales condiciones del triunfazo ante su amigo Cerúndolo en el US Open: “Eran terribles”

Tomás Etcheverry ganó este miércoles uno de los partidos más exigentes de toda su carrera. Logró el pase a la tercera ronda del US Open en cinco sets, tras cuatro horas y cuatro minutos de juego y bajo un calor agobiante que azotó a la cancha 12 del USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Sin embargo, su festejo fue medido. Levantó los brazos y los bajó rápidamente para ir a saludar con mucho respeto a su rival. Es que del otro lado de la red había otro argentino, pero por sobre todas las cosas un amigo con el que recorrió sus primeros pasos en las categorías menores de nuestro país: Francisco Cerúndolo.

“Las condiciones eran terribles. Nos dijeron antes del partido que podíamos tener esos diez minutos por el calor entre el segundo y el tercer set para tomar un poco de aire, pero al final decidimos continuar", contó el platense de 25 años minutos después de llevarse una ajustada victoria por 6-3, 4-6, 6-4, 1-6 y 6-3 y ganarse el derecho de enfrentar en la siguiente instancia a Alexander Zverev, el número cuatro del mundo que eliminó en sets corridos (6-4, 7-6 y 6-1) al francés Alexandre Müller.

Luego, al margen del factor climático, señaló la categoría de su adversario como otra de las grandes dificultades que tuvo en la tarde neoyorkina. "Fran juega un huevo a este deporte. Tiene una derecha que es de las mejores del circuito y fue muy difícil enfrentarlo. Fue un partidazo, estaba para cualquiera de los dos. Pensé que se me escapaba en el quinto set cuando arranqué break abajo, pero ahí pude encontrar una energía que no venía teniendo y me pude soltar un poco más; empecé a jugar un poco más agresivo, saqué una buena diferencia rápido, me puse 4-1, y ahí tenía que mantener el saque. Es lo que sucedió, pero fue todo muy difícil”, analizó el vencedor en diálogo con ESPN.

El partido comenzó favorable para Etcheverry. Ganó con autoridad el primer set y tuvo grandes chances de sacar una ventaja que pudiera ser decisiva. Primero, generó dos puntos de quiebre para quedar 4-3 arriba en el segundo parcial y después quedó 0-40 con el saque de su rival en el 4-4, pero no pudo aprovechar ninguno de esos break points y lo pagó caro.

“No fue fácil ese momento. Recuerdo que me fui al baño para calmar un poco. Sabemos que estando dos sets a cero es muy difícil que te lo den vuelta en un Grand Slam y más todavía con este calor. Ahí perdí una gran posibilidad, pero sabemos que puede pasar. Es tenis y Fran tiene los tiros para salir de esas situaciones”, analizó ante los micrófonos de la televisión. Efectivamente, Cerúndolo logró escapar de esa situación apremiante y emparejó los números.

El tercero fue para Tomi después de un set point en el que se le salió una de sus zapatillas y sufrió la torcedura de su tobillo derecho. Quedó adelante en el marcador, pero debió pedir asistencia médica, fue atendido durante unos minutos y generó preocupación. Lo sufrió y el cuarto parcial se le escapó con facilidad por 6-1. Todo debía definirse en el quinto.

El calor no cesaba y los tenistas lo sufrían, pero ninguno de los dos iba a dar el brazo a torcer. Etcheverry se mantuvo en partido incluso después de vomitar en plena cancha. “Cuando me descompuse igualmente iba 4-1, estaba a dos games, no faltaba tanto”, contó post partido.

Y lo cerró con tres aces consecutivos para totalizar 23 saques directos en todo el encuentro.”Dije: 'me la juego'. Lo quería tirar. Estoy con mucha confianza en ese tiro, vengo haciéndolo bien. Es una arma y vamos a utilizarla”, concluyó.

La acción de los argentinos en el US Open

En otro de los partidos del miércoles en Nueva York, Sebastián Báez, 23° del mundo y raqueta número uno de la Argentina, debió retirarse tras sufrir una lesión en el pie derecho cuando perdía 6-1 y 2-0 ante el neerlandés Tallon Griekspoor (40°), mientras que la nota positiva de la jornada la dio Francisco Comesaña, quien venció al francés Ugo Humbert por 5-7, 6-4, 6-4 y 6-4. Ahora espera por Matteo Berrettini o Taylor Fritz.

De esta manera, Comesaña se une a Etcheverry entre los clasificados a la tercera ronda, instancia a la que buscarán llegar Facundo Díaz Acosta y Mariano Navone este jueves.

Díaz Acosta enfrentará al británico Jack Draper en el tercer turno del court 5, que comenzará a las 12 del mediodía de la Argentina con dos partidos femeninos (Bondar-Kalinskaya y Boulter-Bouzas Maneiro). Luego, en esa misma cancha, Navone se verá las caras con otro inglés, Daniel Evans, quien viene de vencer a Karen Khachanov en el partido más largo (5h35') de la historia del US Open.

Fuente: clarin