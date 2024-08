Mauricio Macri encabezó un acto del PRO en Entre Ríos y envió señales al Gobierno: “Le ofrecimos a Milei nuestra colaboración”

Mauricio Macri realizó el segundo acto público desde que asumió la conducción del partido que fundó hace 20 años. El primero fue a principios de mes en La Boca. Ahora la sede fue Paraná. Su discurso, que se extendió durante algo más de 15 minutos, estuvo centrado en marcar líneas de trabajo para reorganizar el PRO y en trazar cómo será la colaboración con el gobierno nacional. Fue, en definitiva, un mensaje refundacional.

Lo puso en palabras María Eugenia Vidal, presidenta de la Fundación, cuando afirmó que la fuerza estará “donde están sus valores”. De esa manera, saltó la disyuntiva que lleva al partido a definirse como oficialismo u oposición ante la gestión de Javier Milei.

Macri aseveró que es necesario multiplicar la usina de pensamiento en provincias y municipios para aportar soluciones locales. Pensar “tiene que ser un semillero” para aportar cuadros técnicos para hacer funcionar el Estado. “Que vean que nuestra intencionalidad es buena. Que queremos hacer lo correcto y no lo conveniente”, dijo.

“El PRO vino a hacerse cargo de la complejidad. Interpelamos a la política desde nuestra posición. Rompimos el bipartidismo sobre la base de que hay que tener contenido, no es sólo rosca. Es divertida, pero si no tiene contenido, capacidad y profesionalidad no sirve de nada”, definió.

Dentro de las pautas que dejó, pidió que los informes que produzca la Fundación contribuyan al debate “en función de que el cambio se profundice, se acelere y se consolide”. “No hay lugar para dudar”, sentenció.

Los reportes “tienen que tener nuestros valores: ser precisos, rigurosos y objetivos”. Uno de ellos será sobre pobreza. El siguiente sobre energía. Al periodismo le reclamó preventivamente: “Traten de leer en profundidad. Lean. Y después opinen si fue o no una crítica al gobierno nacional. Los comentarios superficiales llevan a conflictos donde no tiene que haber”, evaluó.

“La intencionalidad nuestra siempre fue hacer algo distinto para ayudar a la gente”, afirmó. Para eso, sostuvo, debe mejorarse la competitividad del país que se basa en “la desregulación o la regulación inteligente y la educación”.

Milanesas y entrañas

“El PRO - afirmó - está en un lugar de absoluta generosidad. No le hemos pedido nada al Gobierno de Milei que no sea ofrecer nuestra colaboración para que el cambio tenga éxito, que realmente podamos liberar a los argentinos de un Estado que aplastó a la sociedad argentina”, dijo Macri.

Más adelante, Macri volvió sobre esa línea al consignar: “La idea sin implementación no existe. Es una hoja que se la lleva el tiempo. Una discusión muy actual. Mis comidas (en Olivos con el presidente Milei) con milanesas y entraña la otra noche (por el martes) son para (remarcar) que las ideas hay que clavarlas porque si no se vuelan”.

“Hay (en el PRO) capacidades, conocimientos y experiencias. Muchas son en base a haberse chocado contra la pared. Hay que aprovecharlas”, planteó. En ese orden, distinguió entre “invertir y gastar”. “Es tan diferente. Cuando se dice que el Estado tiene que gastar lo menos posible, hay que devolverle los impuestos a la gente con algo en lo que invertimos para que cambie y genere una nueva oportunidad”, afirmó.

Luego se refirió al cambio de época. En su mandato “costaba” llevar adelante algunas acciones. “Y ahora está entrando que podemos ser transformadores, transgresores, disruptivos”, resaltó. “Hay una Argentina totalmente abierta al cambio. Finalmente, esa huella que abrimos es una avenida. Nos dicen ‘hagan, cambien’. Es un momento de darle dinámica”, describió.

“Yo fui un pésimo diputado”, reconoció, despertando las risas de las casi 500 personas que se dieron cita en el evento realizado en un hotel de la costanera de la capital entrerriana. “Pero entendí que era importante. Me pude escapar rápidamente - bromeó - pero entiendo el rol. Pero (el Congreso) tiene una dinámica. Y también hay que saber conducirlo. Es algo que también discuto con el presidente Milei. Le dijo que en Diputados hay una lógica y que hay que saber conducirla. No es fácil”, redondeó.

Además, se puso en línea con los objetivos de la administración libertaria al estimar que cortar el gasto público implica salir de la inflación. “Comenzaríamos a hablar un idioma en el que lo que tenemos, lo tenemos y nadie nos lo roba. Cuando el Estado cree que puede gastar infinito, después viene la inflación y te roba un porcentaje enorme de lo que tenés y de tus ahorros”, marcó.

“No importan las elecciones de 2025 o de 2027. Hacer lo correcto siempre ha sido lo conveniente. Nosotros tenemos que morir en la nuestra: actuar con generosidad”, redondeó.

Macri también aprovechó su intervención para lanzar una crítica al ex presidente Alberto Fernández por su situación judicial ante las denuncias que realizó su ex Fabiola Yañez por violencia de género. “El poder es una cosa tan maravillosa como peligrosa. Hemos visto con mucho bochorno y dolor lo que hizo el ex presidente con el poder, los abusos que hizo Alberto Fernández”, dijo.

En otro tramo, realzó la figura de Vidal. Le agradeció haber tomado la dirección de la Fundación para volcar su experiencia en la administración de esa provincia “tan compleja y tironeada por intereses mafiosos” como es Buenos Aires. “Muchos perduran. Esas batallas que había comenzado a dar María Eugenia lamentablemente han ido para atrás. Como ocurrió con Alberto Fernández a nivel nacional, ocurrió en la provincia con Axel Kicillof”, disparó.

La jornada

El primero de los dos días de deliberación de la Fundación Pensar sobre el federalismo comenzó con una mesa de académicos. Participaron el constitucionalista cordobés, Antonio Hernández; el especialista en poderes no delegados de Entre Rios, Matias Plugoboy y el Secretario de Hacienda de Santa Fe, Adriano Mandolesi.

Luego vino la mesa de los mandatarios del PRO. Jorge Macri no asistió al encuentro, pero envió un video que combinó el apoyo al rol de Pensar y definiciones sobre su pauta de funcionamiento. En el panel estuvieron presentes el gobernador de Chubut, Ignacio Torres y el de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, moderó.

El patagónico marcó como elemento esencial del federalismo lograr una “sociedad más justa” donde haya iguales posibilidades en todo el país para acceder a derechos básicos como la salud y la educación.

El anfitrión centró su exposición en destacar lo ajustado de las cuentas. Hay una “malaria de recursos”, sostuvo, donde las provincias “tenemos menos recursos pero más responsabilidades”.

Luego, Vidal trazó un eje de lo que será la faena de la Fundación, acentuando la necesidad del trabajo en equipo. ”Vamos a comenzar una nueva etapa. Debemos ser generosos y no especular. Tenemos que ser más y mejores”, sentenció.

* Para www.infobae.com