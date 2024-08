Angie Balbiani fue contundente después de que no la invitaran al Cris Morena Day: “Ella no es nuestra mamá”

El Cris Morena Day que organizaron desde Olga fue una fiesta para todos los fanáticos de las ficciones que hizo a lo largo de mucho tiempo la reconocida productora. Sin embargo, hubo exintegrantes de esos programas que se quejaron de que no los invitaran y otros que, si bien no hablaron de forma negativa, tampoco fueron parte de la movida.

En este último grupo está Angie Balbiani, que trabajó en dos tiras muy populares, como Floricienta y Rebelde Way, y que no estuvo en el evento que se hizo en un famoso estadio. Durante una charla con Socios del espectáculo (eltrece) opinó sobre por qué no la invitaron y contó cómo se sintió.

Qué dijo Angie Balbiani sobre su ausencia en el Cris Morena Day

Angie Balbiani señaló que pudo ver el especial del Cris Morena Day de “a partecitas” y “recortes”. “¿Estabas invitada?”, consultó el cronista. “No, no estaba invitada. No me invitaron. Tampoco creo que me tuvieran que invitar. Sé que algunos pensaron que tenían que ser invitados, pero la verdad que yo no”, comentó.

Lejos de enojarse por el tema como otros actores que fueron parte del clan de la productora como Yayo de Gregorio, por ejemplo, Balbiani le puso paños fríos a los cuestionamientos de las personas que no fueron convocadas.

Pobre Cris. Me parece que siempre le caen encima. No es nuestra mamá, o sea, ella estaba haciendo un producto. Yo aparte no cantaba, me parece que también se hizo mucho hincapié en Casi Ángeles, que fue el último gran éxito de Cris. Y también estaba Olga. Vos tenés que llenar los dos espacios: el de Olga y el de Cris. Digo, ¿se puede satisfacer a todos? No, no se puede”, sentenció.

Luego, la periodista dijo que si hubiera querido ir, lo hubiera llamado a Migue Granados. “Entiendo que es una suerte de homenaje que Cris elige y que el que está patrocinando el evento es Olga, porque la transmisión fue por Olga”, remarcó.

Cuando el movilero le preguntó por Florencia Bertotti y los recitales en los que canta las canciones del mítico ciclo Floricienta, Balbiani especuló con cómo quedaron las relaciones de su compañera con Cris Morena.

“Me quedé pensando si no era que habían pasado 20 años y ya tenía los derechos disponibles. Porque Floricienta fue en el 2004 el último año y después pasaron 20 años. ¿Por qué no lo hizo antes? No sé, es una suposición mía. Me parece que tiene que ver con una cuestión de derechos. No te lo puedo confirmar”, afirmó.

¿Creés que tendría que haber estado Flor Bertotti?”, buscó saber el entrevistador. “Hubiera estado genial. Hubiera sido muy sanador para todos”, remató la actriz.

