La Justicia de Santa Fe se atrinchera y le muestra los dientes a Maximiliano Pullaro

Un congreso de jueces y juezas fue excusa para que magistrados salgan al cruce de Maximiliano Pullaro y sus decisiones en torno a la Justicia de Santa Fe. La falta de cobertura de vacantes, la reforma previsional y el control de la caja del Poder Judicial son cuestiones que, según sostuvieron los jueces, ponen en riesgo la independencia judicial.

La voz cantante la llevaron Roberto Dellamónica e Ivan Kvasina, presidente y vice del Colegio de Magistrados de Santa Fe, acompañados de Marcela Ruiz, la presidenta de la Federación Argentina de Magistrados. “Hay una serie de cuestiones que son ataques o avances a la independencia del Poder Judicial”, dijo Ruiz, encolumnada con sus colegas santafesinos, para quien “hay una regresión” en la calidad institucional de la justicia santafesina. “Estamos llegando a un estado de situación en donde el servicio de justicia empieza a verse afectado”, sumó Kvasina.



Los jueces no se anduvieron con eufemismos. Sostuvieron frente a los micrófonos que hay “intencionalidad política” que deriva la “la tensión entre el gobierno provincial y la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe”, en referencia a la intención de la Casa Gris de correr a cinco de los seis ministros del tribunal cimero y la resistencia que estos plantean. Si bien los cortesanos no participaron del encuentro, se la pudo ver a María Angélica Gastaldi -la única mujer de la Corte, una de las que no quiere renunciar- merodeando los pasillos mientras se desarrollaba el acto.



Las vacantes, uno de los focos de conflicto en la Justicia de Santa Fe

El problema entre Pullaro y los jueces santafesinos quedó planteado desde su discurso de asunción, en el que señaló que considera que la justicia de Santa Fe “es cara e ineficiente”. A su intención de renovar casi la totalidad de la composición del máximo tribunal, se le sumó también la decisión de no completar todas las vacantes -dio marcha atrás con los concursos que había avanzado en la gestión de Omar Perotti- y de modificar el proceso de selección de los candidatos para ocupar el cargo de juez.

“Propendemos a una Justicia eficiente”, le había dicho el gobernador a Letra P. “¿Por qué no mandamos los pliegos? Porque estudiamos la cantidad de causas que tiene cada juzgado, que tiene cada Cámara, y en función de eso vamos a hacer las designaciones. Esto no es una máquina de hacer chorizos, que faltan 70 cargos y vos los cubrís sin saber si tienen 100 o 2.000 causas”, agregó, antes de revelar que existió un contacto con la Corte Suprema “para que digan cuáles eran las prioridades y volvió lo mismo: pedidos como una máquina de hacer chorizos”.

Para el Colegio de Magistrados, la falta de cobertura de vacantes de jueces y la ausencia de designaciones y ascensos de empleados administrativos son el principal problema. “Hoy estamos funcionando con un 75% de la cantidad de magistrados”, sostuvo Dallamónica. “La calidad del servicio empieza a sufrir un deterioro por la falta de cobertura de vacantes y por la parálisis administrativa”, sumó Kvasina. “No podés tener un servicio de justicia intermitente en muchos lugares de la provincia como nos está pasando ahora”, sintetizó.

Los magistrados también criticaron la decisión de Pullaro de modificar el reglamento de los concursos de selección de jueces. El gobernador primero eliminó las calificaciones en el proceso -ahora solo se informa si el candidato “superó” o “no superó”- y luego cambió el orden de mérito por el orden alfabético. “Es una regresión, antes el gobernador estaba autolimitado y ahora puede elegir prácticamente a cualquiera que se haya presentado en el concurso”, criticó Ruiz.

Decididos a ir por todo, los titulares del Colegio de Magistrados hasta criticaron el proceso de selección de candidatos para la estratégica Cámara de Ejecución Penal que tantos dolores de cabeza viene trayendo puertas adentro de Unidos para Cambiar Santa Fe. “Los inconvenientes que está sufriendo ese procedimiento nos da la razón a nosotros en lo que venimos sosteniendo, de que tiene que haber orden de mérito”, sostuvo Kvasina. “El modo en que ha manejado el Poder Ejecutivo estos nombramientos ha generado dificultades que nos dan la razón”, criticó.

La reforma previsional de Maximiliano Pullaro, otro conflicto con los jueces

El proyecto de reforma previsional que presentó el oficialismo hace unos días es otra de las cuestiones que les puso los pelos de punta a los magistrados. Se trata de una iniciativa que no solo aumenta el porcentaje de aportes que hacen todos los empleados, sino que además exige un aporte solidario transitorio a las jubilaciones más altas, que son justamente las de los jueces provinciales. Indirectamente, la Casa Gris terminó capitalizando ese proyecto de reforma en materia judicial, ya que no son pocos los jueces que apuraron sus trámites jubilatorios.

Dallamónica contó que participaron de la comisión de reforma y que presentaron un documento en el Senado pidiendo que se respeten los principios de “razonabilidad, convencionalidad, constitucionalidad, razonabilidad, proporcionalidad y no confiscatoriedad” para evitar “litigiosidad penal”. Un detalle no pasó desapercibido: En el congreso de magistrados que quedó en un segundo plano, el panel más importante fue el del especialista en derecho previsional Armando De Feo, quien invirtió su alocución en destrozar con minuciosidad el proyecto presentado en la Legislatura.

La caja de la Justicia de Santa Fe

Finalmente, aunque no hubo cortesanos presentes, el rediseño institucional que se está discutiendo en el marco de la reforma constitucional mereció una mención de parte de los magistrados. Una de las ítems que están en discusión es si el control de la caja del Poder Judicial sigue bajo el mando de la secretaría de Gobierno de la Corte Suprema o, como se hizo en la última reforma de la Constitución Nacional, pasan al Consejo de la Magistratura. Es decir, lisa y llanamente, quién tiene la billetera.

“Tiene que estar dentro del Poder Judicial y no fuera de él, en virtud del principio de independencia judicial”, dijo Dallamónica, sumándose a la postura del tribunal cimero provincial y rechazando el diseño institucional que se plasmó en la Constitución Nacional para la Justicia Federal. “Justamente, la experiencia del mal funcionamiento del Consejo de la Magistratura nacional avala nuestra posición de que no sería la mejor solución”, sumó Kvasina, demostrando que la justicia santafesina es orgánica con la conducción de la Corte.

El anticipo del equipo de Maximiliano Pullaro

Apenas se conoció la convocatoria del Colegio de Magistrados, la memoria de los periodistas más experimentados recordaban aquel episodio que se transformó en leyenda sucedido en los albores del gobierno de Hermes Binner, cuando se corrió el rumor nunca confirmado de que en una cena de magistrados se cantó irónicamente la canción “Resistiré” como mensaje a la intención del socialista de motorizar algunas reformas.

Algunos de esos periodistas recibieron en sus celulares un mensaje off the record cuya usina era indiscutible: “Cruje la casta, dejan el palo de golf por primera vez para venir a Rosario a protestar”, picantearon desde el pullarismo. En esa línea, a los seguidores del gobernador les hubiese parecido poético que los jueces hayan tenido que cortar el tránsito para sacarse una foto -el verdadero mensaje- en las escalinatas de los Tribunales Provinciales. Hubo que hacerlo rápido: los bocinazos no tardaron en llegar.

CON INFORMACION DE LETRA P.