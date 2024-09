“No me gusta”: otro senador libertario rechazó la candidatura del juez Lijo para la Corte Suprema de Justicia

La última semana, el bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación resolvió expulsar del cuerpo a Francisco Paoltroni, quien marcó tajantemente su rechazo a la postulación -propuesta por el presidente Javier Milei- del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia. En medio de la polémica interna, este domingo se manifestó con una postura similar a la de Paoltroni otro senador libertario.

Se trata de Juan Carlos Pagotto, quien aseguró en declaraciones a Futuröck que “Lijo no es el candidato que hubiera elegido” para sumarse máximo tribunal, atribuyendo su afirmación a una “corazonada” contra el propio magistrado. Asimismo, el legislador habló de “explicaciones racionales”, aunque evitó dar precisiones sobre los motivos del rechazo a Lijo

“No me gusta. Tengo motivos para que no me guste, pero eso no significa que voy a entrar en una discusión, porque hay temas que no conozco, cuando tenga toda la información y tenga que votar explicaré mis motivos”, se explayó. No obstante, evitó adelantar si votará en contra o favor de que Lijo se sume a la Corte Suprema. Así, en cierta manera, se confirmó un nuevo rechazo al pliego de Lijo en las filas del oficialismo.

Paoltroni aseguró que Victoria Villarruel tampoco quiere a Lijo

El mencionado Paoltroni -que ya confirmó la conformación de su propio monobloque en la Cámara alta- aseguró que la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, tampoco quiere al juez Lijo para la Corte Suprema, algo que la propia funcionaria ya había dado a entender en declaraciones públicas.

“Coincidimos con el tema de Lijo, ella públicamente también se ha manifestado, de la misma manera que hay otros senadores que también lo hicieron. Esto no es un caprichito, es confundir el rumbo de una de las columnas vertebrales a la que venía La Libertad Avanza: a hacer una Argentina distinta”, señaló Paoltroni en declaraciones a FM Milenium.

El senador nacional exteriorizó la postura de la vice luego de una reunión que afirmó tener con ella. “Después de que me desafectaron del bloque, me reuní con Victoria Villarruel. Ella me hizo saber que no estaba para nada de acuerdo con esa decisión que habían tomado y que me brindaba su apoyo y acompañamiento”, reveló Paoltroni sobre el post expulsión del bloque oficialista en el Senado.

Con información de www.elintransigente.com