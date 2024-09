Luis Suárez anunció entre lágrimas su retiro de la Selección uruguaya: "El viernes será mi último partido"

Luis Suárez conmovió a todo el mundo del fútbol al anunciar su retiro de la Selección de Uruguay. El delantero de 37 años jugará el próximo viernes ante Paraguay su último partido con la camiseta celeste.

En una emotiva conferencia de prensa y entre lágrimas, el Pistolero comunicó su retiro del combinado charrúa: "Quería empezar con algo personalmente, que se ha manejado mucho en las últimas horas. Me hubiese encantado que se enteren por mí, por eso era la conferencia. Sepan entender que el día viernes... Me cuesta hasta decirlo… será mi último partido con la selección de mi país".

El máximo goleador de Uruguay y con más de 17 años de trayectoria representando a la Mayor, habló sobre el último encuentro en el que defenderá los colores de su país: "Voy a dejar la vida en el partido del viernes. Di todo lo que podía dar por la Selección, no tengo nada que reprocharme".

El próximo viernes 6 de septiembre, los dirigidos por Marcelo Bielsa enfrentarán a Paraguay en el Estadio Centenario en una nueva fecha de Eliminatorias. "Tengo 37 años y se que es muy difícil llegar al próximo Mundial. Que me retire yo y no me retiren las lesiones me reconforta", declaró Suárez.



Los números de Luis Suárez con la Selección de Uruguay

142 partidos con la Selección Mayor.

69 goles.

39 asistencias.

Un título (Copa América 2011).

4 partidos con la Sub-20

2 goles con la Sub-20

1 asistencia con la Sub-20

