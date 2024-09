Papu Gómez reapareció junto a jugadores de la Selección Argentina: "Gracias por ser siempre un ejemplo"

Alejandro Gómez, mientras espera que se consuman los dos años de sanción por el doping positivo, reapareció para un video despedida que el Sevilla le preparó a Lucas Ocampos, excompañero suyo tanto en la Selección Argentina como en el elenco andaluz, antes de que tomara la decisión de retornar a la Serie A de Italia para vestir la camiseta del Monza.

”Hola, Gordo, bueno llegó la hora de que te despidas de tu gente, de ese maravilloso club. Gracias por todo lo que hiciste como compañero, por ser siempre un ejemplo. Por lo que das en la cancha, por las copas, por los partidos, por los huevos… Sabés que te quiero muchísimo, se va a extrañar verte con la camiseta del Sevilla”, dijo el Papu en un video en el que también participaron otros futbolistas argentinos dedicado al jugador que acaba de acordar su llegada a Rayados de Monterrey que dirige Martín Demichelis.

En el mismo mensaje, el campeón del Mundo en Qatar 2022 aprovechó para agradecerle a Lucas Ocampos por el tiempo que les tocó coincidir durante su estadía en el equipo español: ”Gracias por todo a vos y a tu familia por esos años compartidos. Te deseo lo mejor en el futuro y seguramente nos vamos a estar viendo. Lo mejor en esta nueva etapa”.

Por otro lado, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, quienes aún se mantienen en el plantel de la Selección Argentina, también formaron parte del material realizado por el Sevilla para el ex River. Además, Erik Lamela, Franco Vázquez y Ever Banega fueron los otros ex compañeros argentinos que participaron.

”Hola, Gordo, simplemente mandarte un saludito y desearte lo mejor para vos y tu familia. Muy merecido el reconocimiento que vayas a tener. Te deseo lo mejor siempre”, expresó el actual lateral izquierdo de River, mientras que Cachete comentó: ”Hola, amigo, hoy es un día muy importante para vos. Hoy es el día que dejás al club que tanto querés. Dejaste una huella muy importante. Está de más decir que dejaste todo por el Sevilla. Agradecerte por estos años que vivimos juntos tanto dentro como fuera de la cancha. Sos una gran persona. Sabés que te aprecio mucho”.

¿Cuándo podría volver a jugar Papu Gómez?

Papu Gómez, quien cumplirá 37 años en febrero próximo, recibió una sanción de dos años por dar positivo en un chequeo antidoping realizado en noviembre del 2022, cuando todavía era jugador del Sevilla. El castigo fue en octubre de 2023, hace ya 11 meses, por lo cual recién después de octubre del 2025 podría volver a las canchas de manera profesional.

Los análisis dieron con la presencia de terbutalina, una sustancia que forma parte de la Lista de Prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y que según el propio ex San Lorenzo y Arsenal la ingirió a través de un jarabe para la tos de sus hijos.

