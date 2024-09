Reforma previsional: "En Santa Fe el que gana más va a pagar más", advirtió Pullaro

El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro salió a responder a los planteos que se realizan desde distintos sectores por el proyecto de ley que reforma el sistema previsional de la provincia. Fue este martes, desde Rosario, en la misma jornada en que gremios docentes se manifestaban frente a la Legislatura provincial, donde el proyecto de ley espera tratamiento en la Cámara de Senadores.

"La inversión que en este momento estamos llevando adelante en el sector privado para sostener y poder crecer tiene que ver con moverse de lugares de comodidad y dar discusiones que lamentablemente durante muchos años no se dieron en la provincia. En la Caja de Jubilaciones tenemos un déficit significativo y es el déficit de la Caja de los empleados públicos, que no tiene por qué ser pagado por el sector privado; por qué ser sostenido por un kioskero de Rafaela, por un productor ganadero de San Cristóbal o un industrial de Venado Tuerto", resumió el mandatario, reiterando el marco conceptual con el que se lleva adelante el proceso de reforma.

En tal sentido, aclaró que el proyecto "es una salida posible a que nuestra caja tenga menos déficit, no que no tenga déficit; que quiebre una curva que venía teniendo cada vez mayor y desde ese lugar tener recursos para poder invertir. La plata sale de dos lados: o aumentás los impuestos en la provincia o sos más eficiente y das debate", subrayó.

Sobre esa base, el mandatario manifestó comprender "las manifestaciones de sectores que se resisten, como los que se expresaron en Tribunales (en referencia la reunión de jueces y funcionarios judiciales de la semana pasada en Rosario). Pero la primera reforma que se hace en la Caja es terminar con privilegios: no está bien ni es justo que alguien gane 32 veces más la mínima, para un sistema que tiene que ser solidario y estar equilibrado".

"No está bien que todos paguemos lo mismo, que los que ganan más paguen lo mismo que lo que ganen menos. Y al que no le guste, lo lamento pero en Santa Fe el que más gana, más va a pagar", desafió Pullaro.

El gobernador insistió en que "no le voy a hacer pagar al que gana lo mínimo lo mismo que al que gana lo máximo. Hay que corregir distorsiones para lograr equilibrar la Caja. Lamento que durante meses cuando esto se estuvo debatiendo se haya mentido tanto: todos los que decían 'nos van a aumentar los aportes de manera significativa', mentira. Solamente los que más pagan. 'Acá nos van a recortar el 82 % móvil', mentira. Solamente a los que más pagan. 'Nos van a cambiar las edades', mentira. Solo hay una modificación muy pequeña, pero docentes hombres y mujeres se pueden retirar con la misma edad que ahora".



Sin "coronitas"

Pullaro sostuvo que "hicimos una Caja más eficiente, voy a bancar esa medida y estoy convencido de que puedo mostrar que los recursos van al crecimiento económico y no a pagar déficit. Si no, la única salida era mandar mensaje a la Legislatura aumentando algún impuesto y no lo voy a hacer. Lo que hago es terminar con todos los privilegios, principalmente de los que más ganan y de aquellos que creían que tenían coronita".

Para que no quedasen dudas, remarcó que "ustedes saben bien quiénes son: los jueces y es el Poder Judicial de la provincia. Acá se terminaron los privilegios. Y si ese grupo a nosotros nos manifiesta e intenta volcar conceptos, lean la ley. Acá la inmensa mayoría de los trabajadores del Estado, fundamentalmente a los que menos ganan, no tienen casi ninguna modificación.

"Pero que los sindicalistas a nosotros nos manifiesten que no quieren perder sus privilegios también aquí, porque un maestro que está frente al aula no se le toca ningún privilegio. Ahora, a los que tienen licencia y están haciendo otra cosa, se le sacan los privilegios. Se terminan los privilegios para tener un Estado eficiente y equilibrar la Caja de jubilaciones", añadió.

Por otra parte, dejó en claro que "si hay un paro lo vamos a descontar. Acá en Santa Fe el paro se descuenta; no hacemos ninguna medida administrativa. Está el derecho a hacer paro, yo tengo el derecho a descontar. Los chicos tienen que ir a la escuela: los que hagan paro, no van a cobrar el día".

