Rodrigo de Loredo se despegó de Martín Lousteau: «Ha sido errático en su postura»

Rodrigo de Loredo analizó al Gobierno de Javier Milei y, como ponderó una parte de la administración, también cuestionó puntos del libertario. Por otro lado, como uno de los principales dirigentes de la UCR, opinó sobre Martín Lousteau, presidente del partido centenario. En ese contexto, el cordobés presentó reparos sobre su líder.

El diputado nacional, en una entrevista en LN+, dio su mirada sobre Javier Milei y sus primeros ocho meses al frente de Poder Ejecutivo: «Es un prototipo, es algo que aparece por única vez, entonces no veo un molde que lo pueda comparar. Donald Trump tiene una dinámica parecida desde lo discursivo, pero desde lo económico es distinto», indicó

Seguidamente de encargó de calificar diferentes puntos del Presidente libertario: «Tiene cuatro vectores, dos de los cuales comparto y dos disiento. Lo económico es una batalla, incluso, cultural. Que la sociedad tenga para sí que los equilibrios fiscales no tienen derechas ni izquierdas, son indispensables«, sostuvo.

«El ajuste era necesario, podemos meternos ahí, tener diferencias. No es serio que un ajuste, de los niveles que precisaba Argentina, no afecte todos los sectores. Hay un norte adecuado de bajar inflación. La desregulatoria es lo que más comparto en una Argentina muy corporativa», agregó el presidente del bloque radical en la Cámara baja.

En la misma línea, Rodrigo de Loredo desmenuzó las políticas en las que no coincide con Milei: «Las otros dos vectores no los comparto y hay francos retrocesos. Uno es institucional, desde donde lo mires. El abordaje del parlamento es adrede, muy violento. El andarivel institucional me parece que es muy errático», subrayó.

«El último de los cuatro es el cultural. De liberal no tiene nada, es conservador. Entiendo que hubo una reacción de un mal uso de determinadas agendas culturales que se exageraron, banalizaron y politizaron. Tenemos un secretario de Culto que puso en duda el divorcio», sumó en diálogo con Luis Novaresio.

Vínculo con Martín Lousteau

El legislador cordobés se animó a expresar sus diferencias con el senador presidente de la UCR: «Lo respeto mucho porque creo que es honesto intelectualmente, pero no podés romper un principio democrático y ser tan, inmediatamente, ultra opositor a un Gobierno que tenés que darle un tiempo«, verbalizó.

«Es un principio radical porque ha sido votado por la mayoría argentina y ha sido errático en su postura. Su postura es honesta, pero está atravesado por una lógica porteña. El radicalismo del interior no se ve para nada representado», aseveró Rodrigo de Loredo.

