Los Hacks de belleza más curiosos del 2024

Sí, ya sé que este año nos hemos obsesionado más de lo normal con las tendencias de belleza, y hablo por todas nosotras cuando digo que hemos probado de todo, desde técnicas clásicas hasta las más inusuales que nuestra bestie TikTok nos regala. Lo curioso es que no importa cuán extraños parezcan estos hacks, si prometen resultados, estamos dispuestas a intentarlo. Así que, hoy te comparto algunos de los trucos de belleza más sorprendentes y virales de 2024.

Mascarilla de arroz para la cara



El arroz ha sido un ingrediente básico en la belleza asiática durante siglos, y gracias a TikTok, este año la mascarilla de arroz ha ganado popularidad como un hack efectivo para lograr una piel suave y radiante. Simplemente vierte el agua de arroz en una licuadora luego de dejar reposar por 30 minutos y revuelve en un sartén a fuego medio hasta que obtenga una textura pastosa. Puedes aplicar un poco de miel y luego la aplicas en tu rostro y cuello. Este truco promete dejar tu piel luminosa y libre de impurezas, aprovechando las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias del arroz. Ideal para un spa en casa.

Henna para el contorno de los labios

Al igual que arroz, la henna ha dado un giro inesperado. Ya no se limita solo a tatuajes temporales, sino que ahora la estamos viendo como un aliado en el maquillaje. ¿El truco? Usar henna para crear un contorno de labios o labial semipermanente que te ahorra tiempo en tu rutina diaria. Pero ojo, el truco está en usar la henna con moderación para no terminar con un look más permanente de lo que esperabas.



Pecas de Brócoli como hack de belleza

Sí, leíste bien. Este año, el brócoli ha salido de nuestras ensaladas para convertirse en un ingrediente estrella de la belleza. La tendencia de las «broccoli freckles» consiste en usar la parte arbolada del brócoli para crear pecas temporales en el rostro. Al parecer, las propiedades antioxidantes de este vegetal ayudan a mejorar la piel mientras te da ese look desenfadado que todas amamos. Puede sonar raro, pero con todo lo natural que está en tendencia, este hack ha ganado popularidad rápidamente.

Comer ajo para eliminar el acné



Este es uno de esos hacks que no te recomiendo en lo absoluto, pero lo destaco porque es un ejemplo perfecto de lo lejos que pueden llegar las tendencias en TikTok. Ayer una amiga me dijo que lo vio en la red social y que lo estaba probando. De inmediato le dije que no lo intentara, pues lo único que podría ganar es una bajada de presión, y no una piel perfecta. Aunque el ajo tiene propiedades antibacterianas, comerlo crudo con la esperanza de eliminar el acné no es el mejor plan, y los efectos secundarios podrían ser más molestos que el acné mismo.

Cubos de hielo de papa para aclarar la piel



En este caso la idea es congelar el jugo de papa en cubitos de hielo y luego pasarlos por tu rostro para iluminar la piel y deshacerte desas molestas manchas oscuras. La papa tiene propiedades aclarantes naturales, y el frío ayuda a reducir la inflamación y cerrar los poros. Es un truco fácil de hacer en casa, y además de refrescar tu piel, le dará ese glow que tanto buscas.

Tape Hack para las líneas de expresión



Siguiendo nuestra lista de los hacks más curiosos de este año, encontramos el uso de cinta adhesiva para estirar la piel del rostro y cuello. Este truco, que ha causado sensación en redes sociales por un tiempo luego de que la icónica Lady Gaga haya compartido su beauty secret, promete un efecto lifting instantáneo y reducir las líneas de expresión sin tener que recurrir a procedimientos invasivos. Eso sí, hay que ser cuidadosa con la técnica y el tipo de cinta que uses para evitar irritaciones.

Vaselina y perfume para una fragancia duradera



El truco de usar vaselina para hacer que tu perfume dure más no es nuevo, pero creo que no está de más destacarlo, especialmente por la manera en que esta usuaria lo utiliza. La idea es hervir tus envases de vaselina hasta que se derritan y verterlo en un recipiente de tu elección. Le agregas unas cuantas gotas de tu perfume favorito, lo dejas una hora en el freezer y listo. Aplica un poco de vaselina en las zonas donde aplicas tu perfume, como muñecas o cuello, y notarás que la fragancia se mantiene por mucho más tiempo.

