Aseguran que Juanita Tinelli vive un romance con un compañero de Lionel Messi en el Inter de Miami

Juanita Tinelli se mudó a la ciudad de Nueva York para avanzar en su carrera como modelo, pero en las últimas horas, trascendió un dato vinculado a su vida amorosa. Según Nancy Duré, la modelo inició una relación amorosa, ni más ni menos que con el futbolista Federico Redondo.

La periodista sorprendió con la primicia durante la transmisión del ciclo Socios del espectáculo (eltrece). “Estamos en condiciones de afirmar que la nueva parejita que se pasea por Estados Unidos es la de Juanita Tinelli y Fede Redondo, el hijo de Fernando Redondo”, aseguró.

Para ampliar en detalles, la panelista sumó a los “socios” Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: Es de hace poco, pero muy intenso. Esto sucede en Miami. Ella se estaría quedando en la casa de él en Miami, porque ella no vive ahí”.

Por último y para dar mayor validez a su información, Duré explicó cómo la pareja habría quedado expuesta: “Por ahora los dos se siguen en Instagram, pero no se comentan nada. A los dos allá los empiezan a ver juntos. Algunos argentinos los reconocieron y ahí empezó el rumor. Y agregó: “Me encanta esta pareja... No me desmientan porque tengo todo chequeado”.

