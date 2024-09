El kirchnerismo le exigió al Gobierno que asegure «de forma urgente» la posibilidad de ver los partidos de Argentina por la TV Pública

El diputado del kirchnerismo, Eduardo Valdés, presentó un proyecto de resolución solicitando al Gobierno que garantice el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley 26.522), la cual establece que los partidos de la Selección Nacional deben ser transmitidos por la Televisión Pública (TPA). Este reclamo surge tras la ausencia de la transmisión del partido entre Argentina y Chile por las Eliminatorias del Mundial 2026, el pasado 5 de septiembre, en dicho canal.

El partido fue emitido por Telefé y TC Sports, dos canales que requieren suscripción, dejando a un amplio sector de la población sin acceso gratuito a este importante evento deportivo. Según Valdés, esta situación vulnera el derecho de acceso universal a los eventos de relevancia nacional, tal como lo establece la normativa vigente.

La Ley 26.522 y el acceso universal

En su presentación, informó NA, Valdés instó al Gobierno a que «en forma urgente arbitre los medios a su alcance» para cumplir con los artículos 77, 78, 79 y 80 de la mencionada ley, que garantizan el acceso universal y gratuito a la transmisión de los partidos de la Selección. Estos artículos fueron diseñados para asegurar que toda la población, independientemente de su acceso a servicios de televisión por cable o satelital, pueda ver los encuentros de su equipo nacional.

El legislador enfatizó que la Televisión Pública es el único medio que llega a todo el territorio nacional de manera gratuita, lo que la convierte en un canal esencial para garantizar la inclusión de todos los argentinos en eventos deportivos de relevancia.

Una situación que afecta a millones de argentinos

Valdés expresó su sorpresa y descontento por la decisión de no transmitir el partido por la TV Pública, señalando que «una importante cantidad de compatriotas no pudo ver dicho evento deportivo». Este reclamo apunta no solo a la importancia cultural y social de los partidos de la Selección Nacional, sino también a la responsabilidad del Estado de cumplir con las leyes que regulan el acceso a la información y al entretenimiento.

El diputado kirchnerista fue enfático al recordar que, al no ofrecer la transmisión gratuita, «el gobierno nacional está incumpliendo con la ley», en referencia a la Ley 26.522. Según Valdés, privar a los argentinos de este derecho refuerza las desigualdades en el acceso a eventos de interés público y deportivo.

El conflicto por los derechos de transmisión

La ausencia de la transmisión del partido en la TV Pública fue el resultado de un desacuerdo entre el canal estatal y las empresas propietarias de los derechos de emisión. A pesar de las negociaciones, no se alcanzó un acuerdo que permitiera a la TV Pública difundir el partido, lo que generó indignación en una parte significativa de la población y en sectores políticos como Unión por la Patria.

El reclamo de Valdés busca no solo restaurar la transmisión gratuita de los partidos, sino también evitar que situaciones similares se repitan en futuras competiciones. En un contexto donde el fútbol es considerado parte del tejido cultural argentino, garantizar el acceso universal a los partidos de la Selección es visto como una obligación del Estado.

Un llamado a la acción

Con su proyecto de resolución, Eduardo Valdés espera que el Gobierno tome las medidas necesarias para asegurar que todos los argentinos puedan disfrutar de los partidos de la Selección Nacional sin restricciones. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, recuerda el diputado, fue creada precisamente para proteger este derecho y evitar que los intereses comerciales limiten el acceso a eventos de importancia nacional.

Valdés cerró su presentación reiterando que la TV Pública es un medio fundamental para garantizar la igualdad en el acceso a contenidos deportivos, y solicitó que se tomen acciones rápidas para corregir este incumplimiento.

