La tajante opinión de Valeria Lynch sobre el talento musical de Wanda Nara

Dada su extensa y exitosa trayectoria, es sabido que la de Valeria Lynch es una palabra más que autorizada a la hora de valorar nuevos talentos musicales. Es así que recientemente bancó a varios de los jóvenes artistas del momento y fue clara al referirse al debut como cantante de Wanda Nara.

De visita en Socios del espectáculo (El Trece), Valeria no se anduvo con excusas y aseguró que nuevos valores como Wos, Catriel, Rusherking, Duki, Milo J o María Becerra, quien precisamente fue alumna suya de pequeña, son unos músicos increíbles.

Y aunque criticó el excesivo uso del autotune -herramienta tecnológica que de manera automática corrige las imperfecciones en la afinación al momento de grabar un canción-, Lynch ponderó esta nueva camada de cantantes, donde hasta destacó sus letras con denuncias sociales.

“Si vos tenés un poquito de oído musical, en este sentido lo digo, en el sentido de que cuando sacás el autotune y lo escuchás, decís ‘ah, no, pero este canta’, ¿entendés? Eso tendrían que hacer, mostrar más que pueden”, argumentó Valeria sobre varios de los jóvenes artistas con verdadero talento.

Así, en medio de la charla Matías Vázquez le preguntó a la talentosa intérprete sin filtro alguno qué opinaba de Wanda Nara. “¿Te gusta Wanda Nara?”, disparó de repente el panelista ante la sorpresa de Lynch, quien se quedó mirándolo desconcertada en señal de no considerarla una integrante más del universo musical.

"¡Noooo!", exclamó Valeria todavía sin entender demasiado la consulta por lo que el periodista insistió: “Hablemos de vigencia, porque también canta Wanda, canta La China…”, generando una respuesta políticamente correcta de la consagrada artista argentina. “No la escuché... Juro que no la escuché”, concluyó entonces entre risas Valeria Lynch, al tiempo que admitió “por ejemplo, no me gusta Bad Bunny”, en un claro intento por cambiar de tema.

Fuente: Primicias Ya