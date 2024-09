“Inapropiado”: Guillermo Francos cargó contra el senador libertario que admitió contar con 20 asesores

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, habló este sábado sobre la polémica desatada tras las declaraciones del senador nacional de La Libertad Avanza y presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, quien admitió contar con una veintena de asesores, varios de ellos en su provincia, San Luis, con el objetivo de apuntalar su carrera por la Gobernación. En este sentido, el funcionario dijo que el comentario del legislador fue “inapropiado”.

“El hecho que me parece que molesta fundamentalmente es que tenga una cantidad de asesores en la provincia de San Luis. Eso sí, me parece que no corresponde”, advirtió Francos en declaraciones a Radio Mitre. Y sumó: “No digo que no pueda tener ninguno, porque un senador necesita alguno trabajando con él allí, ya que en definitiva representa a la provincia”.

Luego, el funcionario marcó: “Lo que no me pareció, al igual que a la opinión pública, es tener esa cantidad de asesores en San Luis, lo que no se condice con las necesidades de un senador. Y como lo expresó, tiene más que ver con su campaña política y creo que las campañas políticas no se pueden hacer con fondos públicos”. Además, consideró que “el senador tendrá que rectificar esta posición”. “Ha sido una equivocación sin duda”, concluyó.

Abdala admitió su cantidad de asesores en una entrevista televisiva

El último miércoles, durante una entrevista a TN, Abdala reveló que tiene 15 asesores debido a que su deseo es “ser gobernador” de San Luis y que para eso necesita “mantener vivo el territorio”. “Tengo más de 15 asesores, de los cuales 12 o 13 están en San Luis. Son categoría baja, vienen conmigo y se van a ir conmigo. Mi deseo es ser gobernador y para eso necesito mantener vivo el territorio”, expresó.

Ante una mesa de periodistas atónita tras semejante revelación, Abdala justificó: “Es algo que lo tenemos ya destinado, estoy usando mis módulos no son permanentes. Muchos de los asesores colaboran conmigo dándome ideas sobre lo que sucede en el territorio”. “Es la manera de cómo uno se va actualizando. Cuando llego a San Luis tengo que interesarme, tener gente que ayude con las reuniones, hacemos obras de beneficencia, visitamos los barrios”, aseveró.

Francos también cuestionó el reciente paro de aeronáuticos

En otro pasaje del reportaje, Francos hizo referencia al conflicto gremial aeronáutico que derivó en un paro este viernes en el aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque, que afectó a más de 16.000 pasajeros, según datos de Aerolíneas Argentinas. “Si Aerolíneas no está prestando un buen servicio, se va a terminar perjudicando a sus funcionarios y pilotos porque van a aparecer otras líneas que prestan esos destinos y va a quedar un mercado más chico para ellos”, advirtió el ministro coordinador.

También indicó que “hay muchas firmas interesadas en el mundo en Aerolíneas Argentinas, con lo cual, ese es un paso que el Gobierno va a acelerar todo lo que pueda”. “Hay muchas empresas de capitales extranjeros que quieren hacerse cargo de Aerolíneas argentinas porque entienden que bien administrado y gestionada es un buen negocio”, dijo el funcionario en torno al futuro de la aerolínea estatal.

Con información de www.elintransigente.com