Según Mirta Tundis, la fórmula de movilidad jubilatoria “no les soluciona la vida” a los jubilados

La ex diputada nacional del Frente Renovador y defensora de la tercera edad, Mirta Tundis, consideró que la fórmula de movilidad jubilatoria “no les soluciona la vida” a los jubilados, en medio de la discusión por el veto del presidente Javier Milei al aumento a los haberes. Asimismo, habló de la angustia que sintió la última semana por los incidentes en la protesta de jubilados frente al Congreso de la Nación.

“Este es el retrato de los jubilados reclamando históricamente y la variable de ajuste contra ellos. Ya no tienen más sonrisa los jubilados”, expresó Tundis en declaraciones a CNN Radio. Y agregó: “El 73% del universo de jubilados y pensionados gana menos de 340.000. ¿Alcanza para el costo de vida? Eso se traslada a las góndolas, el alimento. Los medicamentos internamente aumentaron”, aseguró.

Asimismo, Tundis planteó que “la fórmula de movilidad que se acaba de aprobar no le soluciona la vida al jubilado”, tras lo cual reconoció que la gestión en la tercera edad fue uno de los motivos que la alejó del Frente Renovador. “Cuando trabajás y presentás un montón de proyectos para mejorarles la vida, no te los tratan porque hay otros intereses. Para qué me sigo quedando”, expresó.

En esta línea, advirtió las intenciones que tiene el gobierno de Milei y su propósito de cuidar los números. “El jubilado es considerado como improductivo. Algunos que son economistas prefieren que las cuentas cierren. No se van a mover del déficit del superávit a costa de lo que sea. El Presidente decía que cada uno se arregle como pueden”, añadió. “Vuelve a pasar lo que ocurrió en los 80. Los jubilados pertenecen a un sector que no es productivo”, dijo.

La especialista también sostuvo que esta situación no sólo ha estado presente en la actual gestión. “Es cierto que se incorporaron muchísimos jubilados en la primera moratoria y que fue permisiva. Con el tiempo se dieron cuenta que se equivocaron El resto de las moratorias fueron más restrictivas. Se actualizan cada vez que dan un aumento. Se hacen ambientales”. “Soy de la idea de que aquel que trabajó toda su vida debe tener un haber mayor que aquel que sacó la moratoria”, cerró Tundis.

