El palito de Toti Pasman a la Selección Argentina: "Se terminó la Messidependencia"

La Selección Argentina en las últimas semanas cautivó a miles de hinchas en el país y lo hizo el jueves pasado cuando superó por 3 a 0 a Chile en la séptima fecha de las Eliminatorias.

En este sentido, el conjunto de Scaloni tuvo un gran desempeñó con la ausencia de Lionel Messi, quien no pudo participar de este partido porque afronta su proceso de recuperación. En esta sintonía, Toti Pasman llenó de elogios al combinado nacional por medio de su columna publicada en Bolavip. "La Scaloneta es tan grande y ganadora, que yo creo que se terminó la “Messidependencia”", indicó.

"Lo que demostró la Selección Argentina en la final de la Copa América, ganando el partido con Lionel Messi en el banco, y ayer ante Chile, con un pobre primer tiempo y un muy buen complemento, es que el equipo es tan groso que puede seguir ganando sin Leo ni Di María", aclaró.

En este escenario, Pasman indicó que sin el rosarino, la Albiceleste puede seguir triunfando. "Yo con el Dibu voy a la guerra, con el Cuti voy a Vietnam. Con Otamendi, con Licha, con Mac Allister", agregó

"¿Ustedes vieron la tranquilidad que transmite el DT? ¿La seguridad que transmite? Les digo la verdad, yo no entendía lo que hacía con Garnacho en la Copa América. Ayer lo entendí, lo preparó para la Eliminatoria. Resucitó Dybala y explotó por primera vez el doble 9 de Julián Álvarez y Lautaro Martínez: la rompieron los dos", aseveró.

El reconocido periodista indicó que el entrenador del bicampeón de América construyó un equipo con jugadores bastante representativos. "Ojo eh, sé que podemos perder el martes con Colombia, un partido chivo que para ellos es la final del mundo y para nosotros es un partido más. Pero no me va a cambiar lo que estoy diciendo hoy: ya esta Selección no es más. Messidependiente", cerró.

Fuente: 442