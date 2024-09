A un año del triunfo electoral de Pullaro y nueve meses de gobierno en Santa Fe

"Hace un año los santafesinos nos honraban con 1.031.964 votos, en una elección histórica, que lejos de ser un cheque en blanco, fue un respaldo para impulsar los cambios que nos permitan ordenar, ser eficientes en el manejo de los recursos y aprovechar todo nuestro potencial", escribió este martes el gobernador Maximiliano Pullaro al cumplirse el primer aniversario de su contundente triunfo electoral junto a Gisela Scaglia. Hoy, cumple nueve meses de la asunción del gobierno que insiste con la línea de cambios.

Este jueves, la Legislatura le dará la emergencia y reforma previsional con la votación en Diputados. Las ventajas de tener mayorías parlamentarias propias como logró Unidos para Cambiar Santa Fe en septiembre del año pasado. Dos tercios en el Senado y mayoría de 28 sobre 50 diputados que otorga la Constitución santafesina. Scaglia (Pro), vicegobernadora; Felipe Michlig (UCR), presidente provisional del Senado y Clara García (PS), socialista. Las principales fuerzas de Unidos en la conducción del gobierno.

En los primeros meses de gestión, la Legislatura fue una máquina de sancionar los mensajes remitidos por el Ejecutivo, especialmente en materia de seguridad y cambios en el sistema judicial más una serie de emergencias. "De poco vale la ley de Presupuesto si tiene ocho leyes de emergencia en otras tantas áreas de gobierno" se resigna un diputado justicialista que venía de integrar el gabinete de Omar Perotti.

"Aquel día los santafesinos nos dieron un mandato claro: poner orden en las cárceles, en la calle, en las cuentas públicas, terminar con la no repitencia en las escuelas, controlar el ausentismo y construir un plan productivo que posicione a nuestra provincia y se respalde en el campo, la industria, el comercio, los puertos y el desarrollo tecnológico. Ese mandato es ineludible y los cambios que impulsamos y que nos permitirán ser una provincia moderna generan resistencias que entre todos vamos a superar", insiste Pullaro en redes sociales en este primer aniversario que lo tuvo en CABA en reuniones en el CFI y bilaterales con otros mandatarios de provincias.

"En ese momento pedí tener claridad y humildad. Claridad para poder defender a la provincia de Santa Fe y que vuelva a tener la fuerza que representa el interior productivo, y la humildad para escuchar y poder ser eficientes y austeros con las cuentas para beneficio de todos los santafesinos", agrega la publicación.

"Me siento parte de un proyecto de gente buena, de tradiciones distintas, dispuestas a trabajar las horas que sean necesarias para hacer grande a la Invencible y más digno a cada santafesino. Agradezco el apoyo de aquel día, y mucho más el acompañamiento que sentimos cada día para enfrentar los desafíos mas difíciles", remata. Funcionarios coinciden en destacar la energía del gobernador que está a full las 24 horas los siete días de la semana y que camina el territorio como pocos otros mandatarios lo hicieron. Este último fin de semana estuvo en ocho fiestas populares en otros tantos lugares además de recibir al presidente de Paraguay, Sebastián Peña y a la Corte Suprema de Justicia, uno de los temas pendientes de la gestión.

El tema seguridad no fue de un día para otro más allá de la férrea decisión de avanzar con la temática. En marzo el gobierno tuvo un tremendo desafío mafioso al que enfrentó con respaldo de la política santafesina, nacional e incluso la bonaerense. Tres homicidios en un día en Rosario, once en el mes en el dpto más poblado de la provincia. Luego empezó un descenso importante en esa zona de la provincia. En cambio, en la Unidad Regional I, el descenso se interrumpió en agosto donde volvió a indicadores históricos.

El otro gran desafío fue poner en marcha obras públicas en momento de restricciones presupuestarias y de un gobierno nacional que se desentendió de la temática. De a poco, el engranaje se puso en marcha aunque el propio Pullaro pide avanzar en todos los frentes posibles.

Subas de tarifas de empresas de servicios provinciales para que el aporte del tesoro sea menor; paritarias duras con gremios estatales y pulseadas con docentes por los excesivos reemplazos detectados en el sistema y eliminación de Billetera Santa Fe para tener más recursos a la hora de políticas de infraestructura y de apoyo al sector productivo.

Ante el gobierno nacional, negociaciones abiertas con varias áreas pero sin diálogo institucional con el presidente Javier Milei pero con un gobierno central que todavía no definió si hará políticas en las provincias como otras gestiones en la Rosada. Al lado de Perotti todavía recuerdan que bajaban al territorio políticas nacionales sin tener en cuenta al gobierno provincial desde distintas líneas internas del kirchnerismo.

La emergencia y reforma previsional le dará más aire a las cuentas públicas aunque dejará en la vereda de enfrente a varios gremios estatales que nunca simpatizaron con el pullarismo más allá de que afiliados lo hayan votado un año atrás.

"El cambio está en marcha, no es revolución" repite el ministro de Gobierno, Fabián Bastia quien entiende que es sustancial un cambio en la cabeza del Poder Judicial para hacer un poder más cerca de la gente. La pulseada con cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia está en pleno desarrollo.

Después vendrá el intento de reforma constitucional, tema que empezará a acomodar Unidos en los próximos días y tendría desarrollo fuerte en octubre. El propósito de espadas legislativas es que al cumplir el primer año de gestión, la ley sobre la necesidad de la reforma tenga número y haya sido publicada en el Boletín Oficial

Diputados

La Cámara de Diputados adelantó para las 11 la sesión de este jueves donde tiene preferencia el mensaje del Poder Ejecutivo sobre emergencia y reforma previsional. En tanto, los gremios docentes -Amsafe y Sadop- adelantaron para las 10 la concentración frente a la Legislatura en rechazo al proyecto que sería sancionado en esa tarde.

Unidos

Los partidos políticos que conforman Unidos están trabajando en la preparación de un nuevo encuentro plenario para el miércoles 18 de septiembre para evaluar la marcha de gobierno y fijar objetivos de trabajo a futuro. El objetivo es terminar el debate de la reforma previsional y luego armar la agenda hasta fin de año.

Homicidios

El reporte de actualización diario de homicidios que elaboran el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación señala que al 10 de septiembre hubo 128 en toda la provincia, la cifra más baja de la década. El año pasado, a esa fecha eran 284 los homicidios y en 2022, 290.

En lo que va del año, en jurisdicción del dpto Rosario hubo 67 homicidios y en La Capital, 30.

