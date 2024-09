Tras las polémicas en Mendoza, Andrés Merlos volverá a dirigir en la Liga Profesional

En las últimas horas, las autoridades de la Liga Profesional dieron a conocer la terna de los árbitros que se encargarán de conducir las acciones en los diferentes partidos en la fecha 14 del torneo nacional.

Es importante agregar que será una fecha que contará con partidos representativos como puede ser el cruce entre Racing vs. Boca y por supuesto el choque de Vélez con San Lorenzo.

En este contexto, se pudo apreciar la designación de Andrés Merlos, quien tras su discreta actuación en los octavos de final de la Copa Argentina volverá a ser el responsable de la justicia de uno de los partidos.

Tras el escándalo en el que se ha visto involucrado, el colegido conducirá el encuentro entre Tigre y Gimnasia del próximo sábado a las 20 horas.

A su lado lo acompañarán José Castelli, Juan Del Fueyo y Enzo Silvestre como cuarto hombre. El VAR estará a cargo de Darío Herrera junto a Pablo Echavarría.

Fassi sobre su cruce con Andrés Merlos al final del partido por Copa Argentina

En una conferencia de prensa Fassi habló sobre lo sucedido en Mendoza y además de argumentó sus diferencias que tiene en la actualidad con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“Bajo del palco, y cuando llego a la zona mixta, de frente venían los árbitros. En ese momento decido ir a preguntarle al señor Merlos por qué en reiteradas ocasiones perjudica a Talleres, y fue tanta la certeza de mi pregunta que durante los tres o cuatro minutos que se da toda esta situación, no dije absolutamente otra palabra más que ‘vine a hablar y explícame por qué seguís perjudicando a Talleres’. Cualquier otra cosa que se diga de esto, es una mentira total. Gracias a Dios hay tres policías de testigo”, dijo.

Y continuó: “Él empieza a gritarme a mí, exactamente al revés de lo que normalmente pasa en este tipo de situaciones porque muchas veces he sido yo el que he gritado a un árbitro. Él me dijo que si yo quería hablar con él lo acompañara a su vestuario, se puso en una forma totalmente irracional y sacada, tal es así que lo empiezan a sujetar los otros árbitros porque él empezó a buscar a agredirme", sentenció.

Fuente: 442