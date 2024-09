Aníbal Fernández se sinceró y explicó por qué llegó Milei a la presidencia: «Le hinchamos las pelotas a todo un pueblo»

Aníbal Fernández volvió a la esfera pública y cuestionó el accionar que tuvo el peronismo contra Alberto Fernández durante su gestión. Como consecuencia a las internas, el exfuncionario sostuvo que Javier Milei llegó a la presidencia. Además, tras su paso por el Ministerio de Seguridad, Fernández criticó la brutalidad policial contra jubilados por parte de Patricia Bullrich.

El dirigente justicialista reconoció que bajo la administración de Alberto Fernández hubo problemas internos dentro de la coalición. Las discusiones, según su mirada, entre propios desencadenó en la derrota electoral y el surgimiento de Javier Milei: «Le hinchamos las pelotas a todo un pueblo. Entonces, seguramente, algunos de esos dijeron «che, tengo que estar pensando en otra persona» y la respuesta la tenemos a la vista», admitió.

«Somos una parte responsable de lo que sucedió. El peronismo no estuvo a la circunstancias con la internas, agrupaciones que se arrogaban derechos que no tenían, críticas permanentes, si tenían al Presidente en el piso le pegaban», le sumó al análisis.

Accionar de las fuerzas de seguridad contra jubilados

Aníbal Fernández también fue consultado, en C5N, sobre su mirada en relación a los desmanes que se observaron en el Congreso durante la sesión que se realizó el día miércoles. Como extitular de la cartera de Seguridad, el quilmeño subrayó: «¿Sabés cuánto cuesta eso?, una fortuna. Lo que quiero aclarar es que no metamos a la tropa en este tema, cumplen órdenes. Los que están en la calle cumplen órdenes de civiles».

Al mismo tiempo, el exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner, no ocultó su desacuerdo con la presidencia de Javier Milei: «La que están gastando de la SIDE sobraba para poder pagar sin problema lo de los viejos. Se han cag*do en todo, los remedios. Alberto, cuando asumió, cumplió con los remedios y ahora hemos retrocedido», enfatizó.

Asimismo, Aníbal Fernández rememoró cuando opinó que las calles se iban a llenar de sangre con las propuestas que tenía Milei en campaña. Con las imágenes que llegaron desde las inmediaciones del Palacio Legislativo, recordó: «¿Me convertí en un genio de la bola de cristal?, no. Era imposible no darse cuenta que esto que están haciendo es imperdonable. A los viejos no se les pega, se los cuida«, cerró.

Con información de www.elintransigente.com