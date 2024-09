Morena Beltrán y su inesperado cambio de look que se convirtió en tendencia

La reconocida periodista deportiva Morena Beltrán volvió a convertirse en una fuerte tendencia. Los motivos están vinculados con su cambió de look que fue bastante notorio durante la última edición de programa F90 de ESPN del jueves 12 de septiembre.

El sorpresivo cambio de imágen de Morena Beltrán

El asunto habría comenzado cuando sus compañeros de trabajo, Sebastián Vignolo y Mariano Closs elogiaron su nueva apariencia que sin duda alguna tuvo una repercusión representativa.

“Me corté el pelo, me cuesta adaptarme al nuevo corte todavía", dijo. En esta línea contó que a su pareja, Lucas Blondel le agradaba el resutado tras ir al estilista. "Sí. Él me incitó a que me corte un poco. Me impulsó. Necesitaba una última aprobación. Todos queremos la aprobación de la gente que queremos”, agregó.

“Estuve tres horas y cuarto en la peluquería. Yo lo sufro. A mí no me gusta”, contó.

La reacción de sus compañeros en el programa

Federico Bulos, otro de los panelistas de este segmento deportivo elogió esta situación y sostuvo que Morena tenía la apariencia de otra persona.

Posteriormente, Diego Latorre quiso hacer un curioso chiste que terminó con la risa de sus compañeros. “Y yo que trato de hacer lo que puedo. Me miro al espejo y cada vez me gusto menos. Mi señora no me registra, vamos a partir de esa base. Van 30 años. Llega un momento en el que superás la barrera del dolor. Uno vive mejor, se despoja de todo”.

Fuente: 442