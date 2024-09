“Pueden abstenerse porque suman con dificultades”: el cruce de Milei con los diputados kirchneristas

En medio de la presentación del Presupuesto 2025, el presidente Javier Milei tuvo un fuerte cruce con algunos de los diputados de Unión por la Patria que se encontraban en el recinto escuchando el discurso. “Ustedes pueden abstenerse porque suman con dificultades”, fue la frase que desencadenó el intercambio con la bancada kirchnerista.

El cruce se dio con el presidente de la bancada opositora, Germán Martínez, quien chicaneó al mandatario diciendo que estaba leyendo su discurso en la presentación del proyecto que irá al Congreso en las próximas semanas.

“Aunque me digas que no puedo leer, vos sumás con dificultad”, respondió el mandatario, que estuvo acompañado con un cántico que bajó desde los palcos donde estaban los seguidores libertarios: “La casta tiene miedo”.

“Igual pueden tomar nota porque ahora empiezo. La primera premisa de la que partimos es que el superávit primario tiene que equivaler o exceder obligatoriamente al monto de los intereses de deuda a pagar. De modo que, si el superávit primario es el resultado de netear los ingresos con los gastos corrientes y de capital, el gasto primario tendrá que ser igual o menor a los ingresos menos el superávit primario”, explicó.

Y amplió: “Es decir, el nivel de gasto a erogar estará condicionado por el nivel de superávit primario a conseguir, que a su vez estará condicionado por el monto de la deuda a pagar”.

En tanto, el jefe de Estado disparó: “Como dijo cicerón, el gran legislador romano, ‘cuanto más se acerca el colapso de un imperio, más estúpidas son sus leyes’ y vaya que ha hecho cosas estúpidas el kirchnerismo. Y lo peor de todo, nos dejó un sistema en el que el 70% del gasto público se va en gasto social de distinto tipo. Esto, que durante años ha sido aclamado como un éxito por todo el arco político, no indica otra cosa más que una tragedia humanitaria, porque significa que más de 20 millones de argentinos no se pueden sostener por sus propios medios si no es con la ayuda del Estado”.

“No queremos las muletas del Estado, queremos vivir en libertad. No queremos que nos rompan las piernas”, agregó.

Minutos después tuvo un nuevo cruce con el diputado Eduardo Valdés, quien volvió a interrumpir el discurso con gritos pidiendo que hable de los jubilados y el mandatario redobló: “Hacelo dentro del Presupuesto y no de manera demagógica perjudicando a todos los argentinos o exterminando a los jóvenes”.

El cruce se dio en el marco de la presentación del proyecto que hará de hoja de ruta para el Gobierno durante el próximo año, anticipando un intenso debate que se dará en el Congreso de la Nación en los próximos días.

“Este proyecto que estamos presentando hoy aquí tiene una metodología que brinda el equilibrio fiscal sin importar cuál sea el escenario económico. Esto significa que, independientemente de qué ocurra con la economía a nivel macro, el resultado fiscal del sector público nacional estará equilibrado”, señaló el mandatario.

Y, sobre la iniciativa, destacó: “Nuestra metodología presupuestaria va a lograr tres objetivos inéditos. Uno, va a blindar el equilibrio fiscal para siempre, terminando con el castigo de la deuda y la emisión. Va a obligar al Estado a hacerse cargo y absorber los efectos de las perturbaciones en la economía. Y para cuando haya mejoras permanentes, como serán los años venideros, va a obligar a devolver el exceso de recaudación a la sociedad a través de la reducción de impuesto”.

Minutos antes de las 22, Milei dio por finalizada su exposición. El presidente ratificó que el déficit cero es la piedra basal de su política económica, les indicó a los diputados que deberán acompañar de fuentes de financiamiento cada proyecto que implique nuevos gastos y los invitó a elegir de qué lado ubicarse: en el de “los justos” o en el de las “ratas miserables”.

Con información de www.infobae.com