Ivonne Guzmán contó por qué no quiso volver con Bandana: “Quedé con pánico, tengo secuelas”

Cada tanto Lourdes Fernández, Lissa Vera, Virginia Da Cuhna y Valeria Gastaldi se reúnen para homenajear a Bandana, la banda que formaron en 2001 tras ganar el reality show Popstars. Pero siempre se ausenta Ivonne Guzmán, la quinta integrante de la banda, quien nunca quiso ser parte de ningún revival.

En la actualidad, la cantante nacida en Colombia es una de las voces de La Delio Valdez, el súper grupo de cumbia progre y, desde que inició su camino por fuera de la banda con la que llegó al estrellato, Ivonne siempre se negó a reunirse con sus excompañeras. “El fanático adolescente es ‘guau’. Uno en la etapa adolescente está eufórico, ve a la persona que admira y se desborda todo. Es adolescente y, justamente, está aprendiendo a controlar eso. Pero, estar del lado que recibe todo eso es fuerte. Yo quedé con pánico. Tengo secuelas. La gente en ese momento dormía en la puerta de mi casa”, contó recientemente en una entrevista con el ciclo de streaming Somos Esto

“¿Por qué terminó Bandana? ¿Fue por contrato?”, quiso saber uno de los conductores del programa. “No, el contrato seguía por años. Nosotras estábamos muy cansadas. Estábamos empezando la vida, yo tenía 19 años”, se sinceró Ivonne. “En ese momento, no sabía qué quería de la vida, ni entendía qué quería. Sabía que quería seguir con la música pero cómo, de qué manera. Yo tenía ganas de componer y de hacer cosas diferentes. Fue una gran enseñanza, igual”, agregó a continuación.

“Los primeros años después de que terminó el grupo fueron difíciles, yo lo que hice fue ‘burbuja’. Me puse a estudiar, mi familia me contuvo. Todavía tenía que terminar el secundario. Pero me vino muy bien: rendí dos años libres y me concentré en eso. Con el paso del tiempo, la gente se fue calmando y yo también fui creciendo. Hubo un tiempo largo en el que yo a la gente la trataba un poco mal, perdón. Lo que pasaba es que yo estaba teniendo un ataque de pánico y mi mamá me decía, por ejemplo: ‘Pero Ivonne atiende a la gente que te vino a ver a la puerta de casa’”, continuó relatando acerca de cómo la afectó el éxito repentino que obtuvo a través de Bandana.

“Cuando volvió Bandana, ¿por qué elegiste no regresar?”, le preguntaron a Ivonne a continuación. “La verdad, es que había hecho un camino tan sólido por otro lado que no fue algo personal ni nada... Bandana me enseñó a seguir mi instinto y mi deseo. A mí cuando me dijeron: ‘¿Querés volver a Bandana?’ La realidad es que se me hizo un nudo en el estómago. Mi cuerpo me dijo rotundamente que no”, respondió ella.

“Y no lo dudé ni por un momento. No fue una decisión calculada. Me reuní con Gustavo Yankelevich, escuché atentamente su propuesta, le dije que lo iba a pensar y a la semana siguiente le dije que no. La reunión afirmó más aún mi decisión”, cerró Ivonne

Ivonne ya había hablado al respecto en una entrevista con Teleshow. Al ser consultada por los motivos que la llevaron a no querer volver con Bandana, dijo: “Siempre fui una persona que se manejó mucho por el deseo y la intuición. Fue algo que siempre tuve y en el momento en el que se dio la oportunidad de volver con Bandana, mi intuición y mi deseo no estaban ahí. Directamente, físicamente, yo lo sentía. O sea, me imaginaba en ese lugar y me sentía mal, entonces yo respondo a eso, entonces en ningún momento fue una decisión difícil de tomar”.

