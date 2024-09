“Es algo que siempre me va a perseguir”: el duro relato de Lionel Scaloni sobre la salud de sus padres

Lionel Scaloni vivió -y vive- los años más importantes de su carrera deportiva. Desde que se hizo cargo de la Selección argentina, el nacido en Pujato cosechó logros históricos que lo subieron a lo más alto del fútbol: un Mundial, una Finalissima y dos Copas América que lo llevaron a la gloria máxima. ¿Más que eso? Nada.

Pero en paralelo, mientras las luces mostraban a un Scaloni feliz por los títulos, por dentro había mucho dolor por la enfermedad de sus padres, Ángel y Eulalia. Ambos afrontan problemas de salud, por lo que no pudieron viajar para acompañarlo en ninguno de los certámenes que disputó la Selección.

“Yo no sé si ellos, por su estado, toman magnitud de todo lo que hemos conseguido. Es la única gran espina que tengo clavada desde que conseguimos todo esto”, relató en una entrevista en @clank_media.

“Es lo que a mí me atormentó todo ese año”

“No están como uno quisiera. Es lo que a mí me atormentó todo ese año después de haber ganado el Mundial, porque sé que serían los tipos más felices del mundo”, agregó en la misma nota, realizada por el periodista Juan Pablo Varsky.

Mi viejo es un tipo que vivió por y para nosotros, para mí y para mí hermano, para todos. Todo lo que ha hecho en su vida fue para que nosotros podamos llegar a ser futbolistas. Mi vieja igual. Saber si ellos han disfrutado de lo que hemos conseguido es algo que siempre me va a perseguir. Sería el regalo más grande de la vida”, afirmó el entrenador de la Selección argentina en un emotivo momento.

“Yo creo que sí, a veces lo demuestran, a veces no. Pero bueno, son cosas que pasan en la vida. En estos cuatro o cinco años, justo los más importante de mi carrera deportiva, me pasaron cosas que me hicieron pensar que hay cosas más importantes que el fútbol. Incluso a pesar de que el fútbol en nuestro país es una religión. Ojalá (mis padres) estén orgullosos”, cerró Scaloni.

Qué dijo Scaloni sobre Messi y Di María

“Leo (Messi) Es irremplazable. Tanto él como Fideo son jugadores únicos. En el caso de Fideo que no va a venir más, no intentaremos buscar un reemplazante porque sería un error, no existe un jugador que haga lo mismo que él. El equipo tendrá que intentar jugar de otra manera porque no estará él”

Fuente: TN