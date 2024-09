Viotti, como de costumbre, deslindó responsabilidades y le pegó muy duro a Pullaro por la inseguridad en Rafaela

Como es una constante, el intendente Viotti deslindó responsabilidades y se las transfirió en su totalidad al Gobernador Pullaro. Desempolvó nuevamente una interna que viene de hace años. Hay que recordar que Viotti acompañó en campaña a Carolina Losada, quien trataba a Pullaro de narco sin que el actual mandatario local saliera a despegarse de esa "chicana" de campaña tan recordada.

En un medio local, Rafaela Noticias/Bien Despiertos, el Intendente Leonardo Viotti se desligó de la inseguridad que se vive en Rafaela e indirectamente le cargó las culpas al Gobernador Pullaro.

Viotti dijo: “Nosotros desde el municipio hacemos mucho más de lo que nos corresponde en materia de seguridad. Primero y en principal, son los delincuentes que entran y salen constantemente, los conocidos. El por qué entran y salen te lo tiene que explicar la justicia, no yo. Yo lo que quiero es que los delincuentes estén adentro, no que estén afuera. Las leyes, la aplicación, la interpretación, el delito menor, son ellos los que te lo tienen que decir.

“Si hay una persona que tiene condiciones de delincuente, que constantemente hace lo mismo, más allá de que el delito sea menor, esa persona le está arruinando la vida a un montón de rafaelinos, que se rompen el lomo todos los días para que venga un delincuente de estos, le robe las cosas, las venda por dos pesos para drogarse”.

Y apuntó: “Nosotros hacemos un esfuerzo enorme y vemos que entran y salen constantemente. Y es así, después que den la explicación que quieran. Pero yo lo veo porque son los mismos delincuentes que entran y salen", dijo Viotti en una clara manifestación en contra de jueces y fiscales.

“Nosotros le ofrecimos a la provincia un terreno y le dimos un terreno para que se realice la nueva alcaldía municipal para sacarla del centro de la ciudad y para poder generar un poco más de espacio porque hoy en un lugar que está habilitado para 45 personas hay mucho más de 100. Históricamente ha pasado.

A ello le sumó que quieren ese espacio para “que ya no nos den la excusa de no hay lugar donde ponerlo ‘entonces lo tenemos que dejar libre’”. Y añadió que los rafalinos gastan millones todos los días en estar atrás de estos delincuentes. “Por eso te da bronca muchas veces cuando estamos por atrás, generamos información, tenemos videos, un montón de cuestiones que colaboramos con la justicia y después la misma persona la ves dando vuelta al poco tiempo”.

Finalmente, dijo que se necesita un cambio y compromiso entre todos, “yo hago mi parte y hago más, la GUR hace su parte y hace más, por eso necesitamos que la justicia respalde a la Guardia Urbana”.

Lo que Viotti no dijo es que por ahora no se compraron las cámaras de seguridad con los 130 millones que le dio la provincia y que a la GUR le faltan recursos para poder hacer un patrullaje serio y efectivo. Tampoco dijo Viotti que pese a poder disponer de fondos suficientes, no se compró nada para prevenir el delito y que si la Municipalidad va a esperar todo de la provincia, evidentemente los que van a pagar las consecuencias van a ser los rafaelinos.

Viotti, como buena "casta", destapó la interna que desde hace muchos años tiene con Pullaro. No nos olvidemos que en campaña acompañaba a Carolina Losada, quien lisa y llanamente trataba a Pullaro de narco, algo que seguramente era avalado por Viotti ya que nunca manifestó nada en contrario por aquellos días calientes de campaña.

Viotti no puede deslindar todas las responsabilidades, debe ser responsable y colaborar al máximo, de otra manera, quienes padecen sus peleas e internas son los rafaelinos, el satisface su ego, nada más.

”.