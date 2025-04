Una campaña pobre, con frases vacías y promesas imposibles de cumplir

El domingo nuevamente vamos a tener el poder los ciudadanos de a pie. El domingo se vota en toda la provincia aunque muchos aún no lo saben, y por ende no tienen idea de a quién elegir. Nos preguntamos si ese desconocimiento, esa apatía es responsabilidad del votante o si exprofesamente los políticos se sienten cómodos con esta situación, quizá no tienen que dar explicaciones por propuestas vacías y sin contenido, algunas extrañas y otras que despiertan incluso una carcajada por lo disparatadas.

Vivimos en una época en donde las redes sociales son absolutamente protagonistas del quehacer diario de las personas. Hoy las campañas se dirimen en las redes y en lo escueto de las mismas.

Seguramente que no se añora las campañas de otros tiempos, esas en donde los discursos multitudinarios ocupaban el centro de la escena, al fin y al cabo eran muy parecidas a las de hoy en día, la mentira predominaba, solo que era cara a cara, el político de turno subido a un escenario y los votantes crédulos vivando al candidato que les estaba mintiendo.

Hoy todo sigue igual, solo que se da en las redes. Aún subsisten las mañas de las campañas de los 70 o de los 80, siguen los políticos colgando cartelería y gastando innecesarios dineros poniendo la mejor y más falsa sonrisa para procurar ganar un voto de algún idiota que se encandila con su figura mentirosa.

Llegamos al final de una campaña pobre y sin propuestas, hueca como las que venimos soportando desde hace años. El domingo tenemos la posibilidad de elegir bien, depende de nosotros seguir siendo huecos y estúpidas como muchas de las propuestas hechas por esta camada de políticos falsos y mentirosos que desde hace mucho tiempo buscan que la política les solucione sus problemas en vez de ser al revés y ser la política la que le solucione los problemas a la gente.

Es lo que hay, nosotros también somos bastante culpables del destino que nos toca vivir.