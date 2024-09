Luis Picat, radical colaboracionista: "El límite es votar con el kirchnerismo"

Luis Picat es uno de los radicales que integra el sector que apoyó el veto a la reforma previsional. El diputado sostuvo que el kirchnerismo sigue teniendo fuerza en el Congreso, por lo que no está dispuesto a apoyar medidas que puedan alinearse con dicho espacio. Además, destacó que dentro de su bloque hay diferencias de enfoque y remarcó que las realidades del radicalismo porteño son distintas a las del interior del país. Por otra parte, ratificó la fuerte adhesión de la población de Jesús María a Javier Milei, e indicó que debe implementarse en su bloque el respeto a las mayorías para evitar votaciones divididas. “Creo que la mayoría para postular no ser funcionales al kirchnerismo la tenemos”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Luis Picat es diputado nacional de la Unión Cívica Radical por Córdoba y uno de los diputados que votó a favor del veto a la movilidad jubilatoria. Lo recibimos para analizar las divisiones dentro del bloque al que pertenece y la sanción del Comité luego del apoyo al veto de Javier Milei.

Alejandro Gomel: ¿Estuvo ayer en el asado de Olivos?

No, estuve en la reunión de bloque participando desde las 18 hasta casi las 22.

AG: ¿Y cómo terminó esa reunión?

Terminó con un documento que ustedes habrán visto. La primera discusión fue sobre el comunicado de la Convención, respecto a la sanción que nos han puesto a cuatro diputados y a otros dos, y en rever también la conducta en el Tribunal de Ética. Quedamos en que íbamos a hacer caso omiso y que en el bloque no se iba a despedir ni a expulsar a nadie.

AG: Ayer hablábamos con Carbajal y nos decía que no podían estar más en el bloque los que votaron a favor del veto. ¿No se quiebra el bloque?

Las posturas extremas que hay dentro del bloque son las que quieren acompañar al Gobierno con gobernabilidad, equilibrio fiscal y dándole un límite a la institucionalidad y aquellos que no quieren ser colaborativos, de hecho quieren ser oposición neta y más cercanos al lado del kirchnerismo, que nosotros rechazamos y esa es la discusión principal del bloque. En el medio hay diputados que buscan la armonía, y es necesario mantener el bloque de la UCR.

Pero, las realidades que persigue el radicalismo de Buenos Aires son totalmente distintas a las que persigue el origen del radicalismo en el interior. En el caso mío, por ejemplo, que he sido cabeza de lista en provincia por la lista de Patricia Bullrich, que hemos ganado unas PASO contra Larreta y Morales, evidentemente tenemos un programa y una visión totalmente distinta a la de otros.

AG: ¿Es distinto lo que está pasando en el interior con la posición que tiene la UCR? ¿Hay una mayoría que quiere apoyar al Gobierno?

Fíjate que luego de que la Convención sacara ese comunicado, gobernadores como Cornejo, Valdés, el presidente del bloque de Loredo y muchos correligionarios y legisladores cordobeses salieron a repudiarlo. En nuestro caso, yo fui intendente de Jesús María, que está a 40 kilómetros de la ciudad de Córdoba, y el 82% de nuestra población votó al presidente Milei. Eso te da la pauta de que lo que quiere el ciudadano, por lo menos aquí en Córdoba, es distinto a lo que quiere hacer, por ejemplo, Lousteau en Buenos Aires, que tiene como enemigo común al PRO y posiblemente tenga otro tipo de electorado. Ahí es donde chocamos con el ideario que queremos para el país.

AG: ¿Hubiera ido a Olivos si andaba por Buenos Aires?

Sí, seguro, porque me había invitado el presidente. Yo siempre dije que primero estaba la reunión de bloque, y si terminaba la reunión de bloque iba a ir. Me parecía sumamente importante la reunión de ayer, primero, por el respaldo que nos dio el presidente del bloque para continuar, rechazando lo que pasó con la Convención, y para tratar de solucionar los matices que tenemos ahí adentro. Primero es dar la lucha, pero si hubiera tenido tiempo, hubiera ido.

Elizabeth Peger: ¿Cómo votó la ley de financiamiento universitario?

Me ausenté, porque nosotros venimos desde la ley de jubilaciones con conflictos dentro del bloque. Esa ley de jubilaciones en la cual se tergiversó el dictamen. En medio de la sesión se terminó faltando la palabra a Innovación Federal, quien terminó rompiendo el bloque con nosotros para la votación, y un grupo de radicales terminó cerrando con UxP. A partir de ahí se quebró toda relación respecto a lo que significaba hacia adelante la gobernabilidad. De la misma manera voté en contra el rechazo del DNU de Inteligencia.

Desde ese momento venimos con diferentes posturas. En nuestro caso creemos que no tenemos que votar ninguna ley siendo funcionales al kirchnerismo. Creo que el kirchnerismo no ha perdido fuerza, de hecho se sostiene con sus 39 diputados y con un discurso fuertemente opositor.

Te quiero decir que vengo nacido, entre comillas, de la resolución 125 del 2008 donde venimos peleando por este modelo extractivo que implementó el kirchnerismo. Entonces, para mí, el límite es votar con el kirchnerismo.

EP: Usted votó el aumento jubilatorio y después decidió refrendar el veto. ¿Es así? No entiendo la explicación.

Sí. De hecho, en jubilaciones nosotros teníamos un dictamen diferente al que se votó. En el medio de la sesión me levanté y los últimos artículos directamente ni los voté, por lo que fue justamente la sesión. En el medio de la madrugada se hizo un acuerdo con UxP que no estaba ni siquiera acordado en el bloque. Desde ahí venimos con estas diferencias.

EP: ¿Y con el tema universitario se ausentó? ¿No lo votó?

No lo voté, no estaba de acuerdo. Creo que las paritarias no las debe resolver el Congreso. Las paritarias son una potestad que tiene el Ejecutivo con cualquiera de sus estamentos públicos, empleados públicos, relaciones que tenga el empleo público, ya sea en Aerolíneas, en la Policía o en universidades. Lo que tiene que garantizar son los recursos a través del presupuesto.

En el caso de este presupuesto que vamos a tratar ahora debemos garantizar la partida para educación, la partida para jubilaciones y la partida para aquellos chicos que no les alcanza para comer, que el 60% son pobres. El presupuesto es uno solo y vamos a tratar de ser lo más ecuánimes para que a todos los sectores les pueda llegar.

EP: Lo que pasa, disculpe diputado, es que como no hay presupuesto actual no está establecido el aumento a los profesores universitarios. Recuerde que estamos con un presupuesto prorrogado de 2022 y la inflación ha sido importante. Y eso ha afectado, usted sabe, no solamente los salarios de los profesores sino los salarios de todo el mundo. Todos se han actualizado, de alguna manera, teniendo en cuenta la evolución de los precios.

Estoy de acuerdo y en los últimos tres años de inflación, o los últimos dos años de casi hiperinflación, el Congreso no se metió en el área del Ejecutivo cuando el presupuesto ya estaba terminado. Directamente por decreto el Ejecutivo determinaba las nuevas partidas, pero nunca el Congreso se metió en las partidas del Ejecutivo.

EP: Sí, pero ante una decisión de que el Ejecutivo no define una paritaria y no resuelve un aumento, ¿usted cree que los profesores no necesitan ese aumento para compensar la situación por el aumento de precios?

Sí, todos los empleados públicos y privados necesitan recomposición y lo están haciendo. Algunos demoran más, otros menos, y termina la negociación entre el empleador y el empleado.

El Congreso, de última, puede hacer una resolución e instar al Ejecutivo a que resuelva el problema. Para eso está el Ejecutivo.

EP: ¿Usted acompañaría una resolución de esas características entonces?

Sí, claro. Después la responsabilidad es del Gobierno, como la del veto. Esa es la discusión. La discusión es que ya el Ejecutivo tomó la decisión de hacerse cargo políticamente de vetar algo en lo cual el Congreso dispuso otra cosa, pero es responsabilidad del Ejecutivo.

Claudio Mardones: Así como usted menciona el peso del voto de Javier Milei en las elecciones, siendo intendente, quiero hablarle de otro voto. ¿Cómo van a hacer para votar de ahora en adelante en el bloque? Usted dice que la posición es no votar dentro del bloque con nada que coincida con el kirchnerismo. Hemos venido contando de que al parecer el bloque de la UCR, y ahora ha quedado de manifiesto que no es unánime, ha votado en algunos casos con el kirchnerismo y todo el peronismo. Entonces quería preguntarle cómo van a sintetizar esto, porque todo parece indicar que se vienen más votaciones divididas del radicalismo y que en ese aspecto el radicalismo está dividido de hecho. ¿Qué opina usted?

Primero que nada mencionaste que he sido intendente, por eso mi relevancia en decir que el Ejecutivo tiene una función que es justamente tratar de repartir lo mejor posible los pocos recursos que tiene. Por eso tengo esa mirada respecto al cuidado de las cuentas fiscales y entrometerse en eso.

Respecto a lo segundo, ayer hubo una gran discusión, que creo que no terminó saldada, que estaba referida a tener una metodología que hasta el momento no se había respetado, que era el respeto a las mayorías. Si se vota y la mayoría dice que hay que hacer tal cosa, votamos de esa manera. Desde la Ley de Bases hasta ahora la hemos querido implementar, pero no se respetó.

En el caso de la Ley de Bases, los que estaban en contra del Gobierno votaron en contra. En el caso de jubilaciones, el veto y educación, nosotros que estamos en contra, votamos en contra y no se respetó la mayoría. Bueno, a partir de ahora se quiere establecer esa regla.

Comprendo que como no estaban todos los diputados, no se terminó de definir, pero sería una posibilidad para de aquí en adelante lograr el consenso de todo a través de una gran negociación dentro del bloque y que se vote por unanimidad. En ese sentido, creo que la mayoría la tenemos para postular el no ser funcionales al kirchnerismo.

Con información de www.perfil.com