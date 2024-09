El presidente de Colo Colo sobre el arbitraje del partido ante River: "Fue una vergüenza"

El partido de ida de la Copa Libertadores entre Colo Colo y River no solo dejó un empate en la serie. También aparecieron varias declaraciones que se hicieron luego del cotejo disputado en Chile. Una de ellas la emitió Aníbal Mosa, presidente del cuadro Albo, quien calificó fuertemente el trabajo realizado por Raphael Claus.

“Fue una vergüenza con todas sus letras. El pisotón de Borja sobre Emiiano es una asquerosidad. En cualquier parte eso es expulsión. Y luego la de Falcón. No se ve nunca este tipo de expulsiones. A pesar de haber tenido al árbitro en contra, hicimos un muy buen partido", agregó en zona mixta.

Con respecto al desarrollo del juego indicó: "Nos paramos de igual a igual contra un tremendo equipo como es River y no hubo grandes diferencias. Nosotros creemos que los árbitros no deben ser protagonistas y este señor jugó en contra de Colo-Colo. No sabemos cuáles son sus intenciones, pero las 42 mil personas fueron testigos de que el tipo se cargó para el otro lado", aseguró.

"Ojalá que la Conmebol tome nota y que este tipo de árbitros no dirijan por un buen tiempo. Lo único que hacen es echar a perder el espectáculo. Teníamos un marco con un público maravilloso que se comportó de la mejor manera", añadió sin tener presente que el micro de la delegación argentina recibió algunas agresiones.

En la misma sintonía Mosa agregó que los abogados de su club están analizando las imágenes del cruce en donde Maximiliano Falcón vio la tarjeta roja para pedirle a la Conmebol que le retiren la fecha de suspensión.

¿Cuándo se jugará la revancha del cruce entre River y Colo Colo?

El choque de vuelta entre River y Colo Colo se va a estar realizando el próximo martes 24 de septiembre en el estadio Monumental.

Las incidencias de este encuentro las vas a poder vivir desde las 21.30 y por supuesto contarán con la transmisión de FOX Sports y Disney Plus.

Fuente: 442