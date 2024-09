De Paul le bajó el pulgar al Mundial de Clubes: “Deberían encargarse de la salud de los jugadores también”

En 2025 se estrenará el nuevo y multitudinario Mundial de Clubes que se disputará en Estados Unidos y uno de los protagonistas que alzó su voz para manifestar su descontento por el ajustado calendario que tienen los futbolistas fue Rodrigo De Paul.

De cara al certamen que se llevará a cabo entre el 15 junio y 13 de julio en suelo norteamericano, el mediocampista del Atlético de Madrid no logró ocultar su preocupación por el poco tiempo de recuperación que tienen los jugadores: “No dejamos de ser seres humanos y hay un punto mental al que no se leda importancia”.

De Paul y su preocupación por el desgaste físico

“El año pasado hubo competición con la Selección, este año Mundial de Clubes, después la Copa del Mundo. Parece que, si todo va bien, durante algunos años no vamos a tener muchas vacaciones. Creo que es un caso para analizar. No dejamos de ser seres humanos y al final todo tiene un proceso de recuperación y creo que también hay un punto mental al que no se le da mucha importancia”, argumentó en diálogo con CNN.

En esa misma línea el mediocampista argentino, sin ocultar su preocupación por el poco tiempo de descanso que tienen los jugadores agregó: “Siempre digo que no somos jugadores de fútbol, sino somos personas que juegan al fútbol. Pero bueno, es lo que toca. Creo que hay gente que se debe encargar de la salud también de los jugadores, pero a nosotros no nos queda más que competir y tratar de representar, en mi caso, al Atlético de Madrid y a la Selección Argentina de la mejor manera posible”.

La salud mental, el otro campo perjudicado por el exigente calendario

Por otro lado, el bicampeón de América con la Selección Argentina profundizó aun más en el desgaste que perciben los futbolistas dejando de lado lo físico y haciendo hincapié en la salud mental, que bajo su criterio los organizadores del fútbol a nivel mundial y continental están descuidando.

“Obviamente que hay momentos en el que uno está más cansado, el cuerpo, a veces la cabeza, pero al final el fútbol entiende poco de eso y a uno le piden que rinda cada partido, cada tres días. Y, bueno, es parte de lo que nos toca. La parte mental es tan o más importante que el cuerpo. Al final, ya te digo, el jugador de fútbol es un ser humano. Donde más contento estés, mejor vas a funcionar en tu trabajo”, comentó.

Luego el surgido en Racing añadió: “El jugador también convive con muchas presiones. Muchas veces, el estado de ánimo de la gente depende de cómo le vaya al club del que es hincha. Entonces, hay una parte de una responsabilidad que te cargas o te cargan, que no es fácil llevar por una sola cabeza. Creo que hay que darle mucha importancia a la parte mental, hay gente muy capacitada y estaría bueno que todos tengan ese espacio para poder descargarse o encontrar herramientas para llevar este trabajo que no es fácil”.

Los detalles del nuevo Mundial de Clubes

A partir de mediados de 2025 se llevará a cabo un nuevo Mundial de Clubes que se disputará cada cuatro años como sucede con la Copa del Mundo a nivel selecciones, teniendo su primera edición en Estados Unidos.

Dicho certamen reunirá a los 32 equipos más laureados de cada una de las seis confederaciones internacionales: AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC y UEFA. Respecto a los detalles de su formato, el torneo se disputará de la siguiente manera:

Una fase de grupos compuesta por ocho grupos de cuatro equipos por grupo que juegan en un formato de todos contra todos a partido único.

Los dos primeros equipos de cada grupo pasan a octavos de final.

Una fase eliminatoria directa a partido único desde los octavos de final hasta la final.

¿Qué equipos se han clasificado para el Mundial de Clubes FIFA 2025?

De las 32 plazas disponibles para el Mundial de Clubes FIFA 2025™, 30 ya se han cubierto.

Al Ahly (Egipto) – Campeón de la Champions League de la CAF en 2020/21, 2022/23 y 2023/24

Wydad (Marruecos) – Campeón de la Champions League de la CAF 2021/22

ES Tunis (Túnez) - Ranking CAF

Mamelodi Sundowns (Sudáfrica) - Ranking CAF

Al Hilal (Arabia Saudita) – Campeón de la Champions League de la AFC 2021

Urawa Red Diamonds (Japón) – Campeón de la Champions League de la AFC 2022

Al Ain (EAU) - Liga de Campeones de la AFC 2023/24

Ulsan HD FC (KOR) - Ranking AFC

Chelsea (Inglaterra) – Campeón de la Champions League de la UEFA 2020/21

Real Madrid (España) – Campeón de la Champions League de la UEFA 2021/22

Manchester City (Inglaterra) – Campeón de la Champions League de la UEFA 2022/23

Bayern Munich (Alemania) – Ranking UEFA

Paris Saint-Germain (Francia) – Ranking UEFA

Inter Milan (Italia) – Ranking UEFA

Porto (Portugal) – Ranking UEFA

Benfica (Portugal) – Ranking UEFA

Borussia Dortmund (Alemania) - Ranking UEFA

Juventus (Italia) – Ranking UEFA

Atlético de Madrid (España) – Ranking UEFA

FC Salzburg (Austría) – Ranking UEFA

Monterrey (México) – Copa de Campeones de la Concacaf 2021

Seattle Sounders (Estados Unidos) – Copa de Campeones de la Concacaf 2022

Club León (México) – Copa de Campeones de la Concacaf 2023

Auckland City (Nueva Zelanda) – Ranking OFC

Palmeiras (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2021

Flamengo (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2022

Fluminense (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2023

River Plate (Argentina) – Ranking CONMEBOL

Boca Juniors (Argentina) - Ranking CONMEBOL

Pachuca (México): Campeón de Campeones de la Concacaf 2024

Fuente: 442