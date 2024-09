«Villarruel es más que Cristina»: la sorpresiva comparación que realizó Guillermo Moreno

El ex secretario de Comercio durante el gobierno de Cristina Kirchner, Guillermo Moreno, realizó una llamativa comparación durante una reciente entrevista. En declaraciones radiales, Moreno elogió la presencia pública de la vicepresidente Victoria Villarruel y la comparó con CFK. Estas declaraciones marcaron otro capitulo de la interna del ex funcionario con la líder política.

Guillermo Moreno destacó la figura de Villarruel en el panorama político actual, considerándola la «mujer más importante» del mismo. «Hoy es una de las mujeres más importantes de la política, es la número uno. Están Cristina o Elisa Carrió, pero ella es la número uno. Hoy en términos institucionales es más que Cristina«, apuntó el líder peronista.

«No será más que Cristina en el peronismo, pero en la sociedad general que no te quepa duda», matizó Moreno y sostuvo «Estamos hablando del 100% de la población, no del 50% que es peronista». El ex funcionario de CFK volvió a abrirle la puerta a Villarruel para que se una al peronismo. «En sus acciones se muestra arrepentimiento, por eso insisto en ella dentro del movimiento. No sé por qué le negaríamos a Villarruel que encuentre la verdad», señaló.

El fundador del partido Principios y Valores habló sobre cómo el peronismo intenta perfilar el movimiento de cara a las próximas elecciones. «La emergencia de Alberto Fernández como presidente del Partido Justicialista siendo social demócrata generó un lío, el partido perdió el monopolio del peronismo. Tenes que resolver algunos temas antes de las elecciones porque algunos quieren volver al 2014 y otros queremos volver a la década ganada», sostuvo Moreno.

En el mismo sentido, Moreno también habló sobre la ex presidente: «Cristina fue parte de la década ganada y de 2014-2015. Ya comenzó a reflexionar de eso, y es una reflexión profunda. Pero eso se está construyendo como esquema para la vuelta del peronismo. Una cosa es definir «¿Cómo vamos a volver?», otra es ya ver que estamos encaminados a ganar y decir: «¿Cómo articulamos el gobierno?», eso es lo que estamos discutiendo dentro del movimiento».

Con información de www.elintransigente.com