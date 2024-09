Maru Botana recordó a su hijo Facundo con un desgarrador posteo: “Hoy es el día que más te extraño”

El 21 de septiembre de 2008 en plena madrugada Maru Botana recibía la peor noticia de todas: su hijo Facundo de apenas 6 meses había fallecido de muerte súbita. A 16 años de esta dolorosa pérdida, la conductora recordó a su hijo con una desgarradora publicación en redes sociales.

“Hoy es el día que no quiero que llegue, hoy es el día que me viene todo a mi memoria, hoy es el día en el que básicamente me gusta desaparecer de mi vida”, escribió la conductora junto a una foto del pequeño.

El día que Maru Botana visitó, junto a su hijo Juan Ignacio de 14 años, la tumba de sus padres y su hijo Facundo.

“Hoy es el día, en el que me hago mil preguntas sin respuestas, hoy es el día en el que me gustaría verte. Hoy es el día de la primavera y ese 21 aprendí a que la tristeza y la alegría van de la mano. Hoy es el día que abrazaría a todas las mamas que perdieron sus hijos”, agregó.

Por último, la cocinera expresó: “Hoy agradezco la divina familia que tengo, Hoy sé que estas entre nosotros. Hoy es el día que más te extraño, Facu. Si pudiera volver al pasado, cambiaria todo esa pesadilla que fue tan real. Te amo por siempre”.

Ese trágico día, la cocinera, su marido y sus otros cinco hijos dormían en uno de los hoteles más lujosos de Las Leñas donde habían ido a pasar unos días de relax. Mientras tanto, el pequeño había quedado al cuidado de su abuela, quien se comunicó por teléfono con la conductora para darle la triste noticia. Tras esta dolorosa perdida la conductora tuvo otros dos hijos, Juan Ignacio (2010) y Marías Inés (2012).

Fuente: Paparazzi