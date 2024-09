Al desatar el paquete las cosas quedan sueltas

Es evidente que la "Gobernación Pullaro" llegó dispuesta a resolver cuestiones que aún están atadas y que, al desatarse, traen el trabajo -que no el problema- de acomodar las cosas sobre la mesa. Y esa es, precisamente, la tarea de Maximiliano Pullaro, gobernador, el titular del Poder Ejecutivo con "una parva de votos" que superó aquellos números históricos de Carlos Reutemann. El primer problema de grueso espesor es Caja de Jubilaciones y Régimen Previsional. Atención, se ubica de esta forma -periodísticamente- a los regímenes laborales de empleados del Estado provincial. El que trabaja y el que se jubila.

Hay sistemas privilegiados y castas en serio, en nichos de empleados del Estado. Algunos reconocidos (la prioridad de los hijos de los empleados que están) y otros pactados (nombra 50% el gremio y 50% el funcionario de turno). La más "íntima convicción" sostiene este problema. Un duro escollo para resolver el fondo de la cuestión. Cuántos años de trabajo, con cuánto de aporte mensual de los empleados y con qué régimen de actualización. La verdad del paquete desatado siempre desnuda problemas. Déficit inatajable y deuda nacional que nunca… o casi… se pagará.

Paquete sobre paquete

Como una cosa trae la otra, el sistema de enojos llevará a los tradicionales amparos y los juicios, y allí el tema del paquete desatado llega a "Tribunales", esto es… al Poder Judicial. A nadie se le escapa que "Gobernación Pullaro" tiene como pancarta judicial la renovación de la Corte Suprema de Justicia Provincial. La renovación es tan necesaria como obvia. Un veteranísimo profesor me decía: "Vea, lo primero es llevarla a número impar, a siete, con un nombramiento obviamente femenino. Levin o Chapero es el apellido de las dos posibles señoras y no estaría mal. Una jubilación anunciada para noviembre y la otra para abril lleva el asunto a dos posibles nombramientos -si lo quiere los deja sellados ahora- y sigue con siete cuando se vayan Netri y Gastaldi, en ese orden…" .

Luego siguió: "Con Spuler hay que conversar y seguro pedirá saber si su reemplazo tiene pensamiento similar al suyo en cuestiones internacionales, que también tienen importancia en el país, en la provincia y en la ciudad, pero se iría. Spuler es el más impredecible para ustedes, para el periodismo. Los otros dos, me refiero a Falistocco y Gutiérrez se van, si se conversa con ellos, en julio y diciembre de 2025 y nombra tranquilo los reemplazos, según cuestión de género y territorio".

Preguntado sobre lo bueno y lo malo de este sistema contestó: "Lo bueno es que se trata de un recambio pacífico y sin estertores; lo malo es que no es espectacular, no es una medalla a colgarse inmediatamente y estira negociaciones con las cámaras legislativas que deben aprobar pero…". Aquí el veterano bebió su café y pidió al mozo que trajese otro, mitad y mitad, supongo que para suavizar el rebaje. En el Poder Legislativo tiene trabajo, le sugerí y contestó: "Cámara de Senadores es un sitio donde Felipe Michlig, con el apoyo del grupo elemental que responde al senador Traferri, tiene las cosas claras. Nunca un Senado provincial ha estado más apaciguado y tranquilo… y mire que conozco y conozco conformaciones senatoriales… ¿Podrían pedir otro café?"

Paquetito que es paquetón

La consulta ya tenía su costo: tres cafés y un vaso con agua fría. No parecía mucho. El veterano profesor, tal vez sea necesario aclarar que es profesor y ejerce como conferencista -y estuvo en Santa Fe y en Rosario con su cátedra-, levantó el índice y señaló al aire: "El problema ardiente del gobernador es el sitio donde conoce todo, la Cámara de Diputados. Esos socialistas, que ofertan a Clara García para gobernadora, para intendente de Rosario -sí, sí por favor no se ría-,… que ofertan a Clara García porque obtuvo votos y usted sabe, las encuestas reales son los votos de la anterior definición popular y con esta dirigente el socialismo aspira a reconquistar Rosario y tener presencia provincial por cuatro años más, habida cuenta del verdadero tema que subyace…".

Allí se detuvo, bebió un sorbo de su café y completó: "El verdadero tema es la sucesión de Maximiliano Pullaro. De máxima es la Reforma de la Constitución con un segundo mandato. De mínima no hay trato. Eso endurecerá las cosas o, acaso, las aplaque, pero quedarán las heridas que, como en el tango, no cerrarán y sangrarán mucho tiempo. Sangrarán todavía para cuando sea necesario armar listas de jueces, del Defensor del Pueblo que pide el Sector Angelini/Bullrich por viejos pactos preexistentes y, al menos, ciento veinte cargos judiciales de verdadera importancia. Créame, la que usted denomina Gobernación Pullaro tiene a su cargo ponernos en el siglo XXI".

En vano quise preguntar sobre la concejala María Eugenia Schmuck, titular del Concejo de Rosario y sucesora natural de la Intendencia Javkin. El actual mandatario rosarino, Pablo Javkin, terminará su segundo mandato y debe mirar su horizonte, su caminito, su destino. Más inútil preguntar por la indiferencia, cuando no hostilidad manifiesta en redes, entre el socialista que más mide en Rosario, Federico Lifschitz, que provoca urticaria en "los veteranos mormones", y la señora Clara García.

Ni atendió cuando inquirí sobre la ridiculez del peronismo entregado a la creencia que un extrapartidario como Juan Monteverde los salvaría de una derrota que ya fue. El tiempo del veterano había terminado. Me quedó la más dura de las preguntas: era Omar Perotti el que coaguló cualquier retorno del peronismo en la provincia y la posibilidad no ya de crecimiento sino, al menos, de mantenimiento y lo lleva a la extinción. Sí o no. Nada. Ninguna respuesta.

Paquete fotográfico

Sobre la mesa quedaron cuestiones que no son para soslayar. La foto de Región Litoral, Pacto del Litoral, Bloque del Litoral, reúne gobernadores tan diferentes como pueden ser el veterinario Gildo Insfram (desde 1983 con una relación directa en el Estado, primero legislativa y luego ejecutiva, manteniendo a Formosa como se sabe, cuasi feudal) y el nieto del dirigente marxista que llevó a Arturo Frondizi a pactar con Juan Domingo Perón -me refiero a Rogelio Frigerio, "El Tapir", abuelo del gobernador de Entre Ríos- y Pullaro, claro está.

Esa foto de los representantes populares de Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Formosa y Santa Fe es una hermosa alegoría federal que queda derrotada cuando el CFI, que los podría representar -y lo hacía- pasa a manos de Axel Kicillof, que siempre se aliará con CABA y no con Bloque Litoral o Bloque Región Centro (Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba). El Consejo Federal de Inversiones (es decir el CFI) es una embajada para atender siempre. El interior la perdió.

Sin embargo el nudo del siglo XXI es la Hidrovía, que debería tener una gestión cercana, muy cercana a la provincia, como también cuidar los finísimos y peligrosísimos hilos de aquellas provincias con Brasil, Paraguay y la Triple Frontera (¿Ciudad del Este?). Por lo tanto se insiste: el caminito para una consolidación por fuera de la bota santafesina pasa por esas fotos, claro está, pero claramente por la Hidrovía. Ahí sería necesario algo más que una foto. La foto en deuda es "San/Cor". El verdadero eje productivo federal.

Y resta una foto, la del gobernador en el plano nacional, acaso sin una relación explícita con Emiliano Yacobitti, tan confrontativo desde su doble condición de "muchachista" de la UBA y dirigente radical porteño, y el sexi radical Martín Lousteau, el que fue y vino desde la 125 hasta hoy, soñando con el poder real que le aseguró Enrique "Coti" Nosiglia allá lejos y hace tiempo. Pullaro viaja a Buenos Aires (canales, actos, más fotos) y el paquete desatado en la provincia es útil por dos razones: la violencia urbana apaciguada y las cuentas en orden. El resto, las tareas que, si se concretan, lo llevan a la historia -en serio- del Cambio de Siglo. ¿Convenía desatar el paquete? No debo responder, soy periodista, soy el que hace las preguntas.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.