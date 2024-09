¿Se la creyó? Pochi blanqueó cómo es trabajar con Yuyito González tras convertirse en primera dama

Tiempo atrás se rumoreó que Pochi y Facundo Ventura, los dos panelistas de Empezar el día (Ciudad Magazine), estaban teniendo dificultades para ponerse de acuerdo con Amalia "Yuyito" González, la conductora.

Con ánimos de conocer más detalles, un notero de Socios del espectáculos (El Trece) se acercó y le preguntó a Pochi: "¿Cómo estás con la jefa? ¿Está creída?"

"Sabés que no, que nada que ver. Desde que está con Javier está súper enamorada y te lo pueden decir todos. Está más charlatana, más simpática, alegre, está re buena compañera. Bah, es súper buena compañera", dijo ella.

"Parece una tremenda chupada de medias pero no, realmente te lo digo. El otro día, estábamos en una reunión de producción y ella sonreía al teléfono porque estaba hablando con él", sumó Pochi.

Filoso, el periodista quiso saber: "¿Le pueden preguntar sobre Fátima Florez, por ejemplo?" Sin responder del todo la pregunta, la panelista comentó: "Yo creo que ella quiere respetar el tema de la ex pareja de Javier. Yo creo que Yuyito no debe querer ofender a la ex pareja porque no le gustaría que se lo hagan a ella el día de mañana".

Fuente: Pronto