El sentido mensaje de Chano en un día especial: "Después de tanto sufrimiento, me siento más vivo que nunca"

Como el Ave Fénix, que según la mitología es capaz de resurgir de sus propias cenizas, Chano Moreno Charpentier logró rearmarse y volver a la vida una vez más. El artista, que estuvo más de una vez al borde de la muerte peleando por su vida y que logró superar muchas recaídas vinculadas a sus adicciones, está viviendo uno de los mejores momentos de su vida.

El año pasado, en el Lolapallozza, anunciaba la vuelta de Tan Biónica y prometía a sus fanáticos 'una última noche mágica en un estadio de Buenos Aires'. Lo que no imaginó en ese momento era que junto a la banda, iban a llenar más de 5 estadios, entre ellos un River, realizar gira por Argentina y España y una seguidilla de 10 shows en el Movistar Arenas.

En medio de todo esto, Chano celebra su cumpleaños número 43 y no quiso dejar de pasar la ocasión para agradecer públicamente a lo que él siente, que fue pilar fundamental para seguir de pie: el público.

"Gracias a todos por los saludos. Por fin después de tanto sufrimiento y dolor, me siento más vivo y feliz que nunca . Tengo muy presente que el amor de ustedes me sostiene y me da mucha fuerza", escribió en sus redes.

Sin dudas, los últimos dos años han servido para que el artista pueda devolver parte de todo ese amor que recibió, recibe y seguirá recibiendo de toda su gente.

