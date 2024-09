La serie protagonizada por Griselda Siciliani, estaría basada en una ex amiga influencer de la autora

Envidiosa, la serie de Netflix protagonizada por Griselda Siciliani, se convirtió en una de las más vistas de la plataforma. Ahora, salió a la luz un jugoso chismecito que dará mucho que hablar.

¿Qué fue lo que pasó? Durante las últimas horas, se viralizaron tres videos de una tiktoker en el que asegura que Caro Aguirre, la guionista de la serie, se habría basado en un ex amiga suya para escribir esta historia.Resumidamente, a lo largo de la ficción, Vicky (Siciliani) se muestra súper "envidiosa" con su grupo de amigas debido a que su vida no está resultando de la forma en la que ella soñaba.

Según la tiktoker, Aguirre habría basado su guión en la vida de Lucía Numer, su ex amiga. Actualmente, ella es una conocida instagramer que da consejos a las mujeres para lograr tener citas efectivas y mejorar su vínculo con los hombres. También escribió un libro sobre este tema llamado Adiós Cachorra.

"Ella ahí vio la veta comercial (con este tema) y saca un libro de autoayuda sobre soltería, mundo de citas, redes sociales. Con eso le va muy bien", contó.

"Ella era muy amiga de la guionista Caro Aguirre, quien escribió la nueva serie de Netflix 'Envidiosa'. Supuestamente, ellas se pelearon porque Aguirre se puso muy de novia en el mismo momento en que ella se separó y la otra medio que la mandó a cag...", añadió la tiktoker.

Finalmente, la joven aclaró que, si bien la guionista desmintió que la historia se haya basado en Numer, aún quedan algunas dudas: "Caro salió a negarlo pero hay que admitir que quizás sí se basó un poco en ella y en su grupo de amigas porque, en Envidiosa, también son un grupo".

La palabra de Caro Aguirre, guionista de Envidiosa

Cuando le preguntaron por este escándalo, Caro Aguirre escribió un extenso descargo en el que dijo: "Ya me cansé de repetirlo. Son fantasías y suposiciones medio tiradas de los pelos".

"Obviamente, usé anécdotas de distintas amigas, cuñadas, ex cuñadas, hermanas de cuñadas y de mí misma. Aunque yo no no sea muy parecida, sí tengo algo de loca e intensa. Todos los guionistas usamos anécdotas de conmoción pero no, no puede estar basado en nadie porque Vicky es un monstruo espectacular y yo nunca conocí a nadie así de gracioso. Ojalá hubiera tenido una amiga así de ocurrente", añadió.

Finalmente, poniéndole humor a la situación, Aguirre cerró: "Netflix compra biografías de Senna o de Marilyn Monroe, no de amigas nuestras. Seamos más humildes, chicas. No somos tan interesantes. Es 100 por ciento ficción".

Fuente: Pronto