Cristina Kirchner volvió a cruzar a Luis Caputo: «Mira lo que decía tu jefe de vos, bobo»

En medio de su intenso cruce con el ministro de Economía, Luis Caputo, la ex presidente, Cristina Kirchner, compartió un video donde Javier Milei apuntaba contra él por su trabajo durante el gobierno de Mauricio Macri. El archivo data de 2018, cuanto el entonces panelista, Javier Milei, acusó a Caputo de «fumarse 15 mil millones de dólares de la reserva de forma irresponsable».

«Vino Caputo porque lo echaron a Sturzenegger, al que acusaron de manejar mal la mesa, y se fumó 15 mil millones de dólares en reservas irresponsable e ineficientemente y nos dejó el despiole de las LELIQS», enfatizaba Javier Milei en el video de 2018, donde también señaló a Caputo como uno de los grandes responsables de la crisis que se desató en el Banco Central a fines de 2017.

«Como Ministro de Macri lo sabía como endeudador serial en dólares y mentiroso con los número. Ahora, no tenía lo de violento y misógino como Ministro de Milei, parece que es contagioso», comentó la ex presidente a través de X y subrayó: «Mira lo que decía de vos tu jefe actual, bobo» .

El «carpetazo» de CFK llegó en respuesta a una chicana de Caputo, El titular de Hacienda mencionó los resultados económicos de los gobiernos kirchneristas y de Alberto Fernández, y afirmó: «Tu marido tenía razón cuando decía que no sabías nada de economía. Quédate chillando tranquila que es lo máximo que podes hacer, porque no vas a volver a gobernar nunca más«. Luego de la respuesta de Cristina Kirchner, Caputo replicó: «Veo que me sigue haciendo caso, siga chillando nomás«.

El episodio al que tanto la ex presidente como el actual presidente hicieron mención fue su trabajo como presidente del Banco Central, puesto que tuvo por poco más de 100 días. Entre junio y septiembre de 2018, mientras Caputo estaba a la cabeza del organismo, el dólar saltó de $28,43 a $39,74 y desaparecieron 15 mil millones de dólares provenientes del préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional.

Con información de www.elintransigente.com