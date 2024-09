Enrique Piñeyro defendió a Aerolíneas Argentinas: «Una aerolínea de bandera estatal sirve a los intereses del país»

Enrique Piñeyro, piloto y cineasta argentino, criticó duramente la gestión de Aerolíneas Argentinas y las políticas que han afectado a la aerolínea estatal a lo largo de los años. En sus declaraciones, Piñeyro destacó que Aerolíneas funcionaba bien cuando era estatal, pero que ningún gobierno democrático posterior la apoyó de manera adecuada. «Aerolíneas funcionaba muy bien, casi que no perdía plata y daba un servicio extraordinario cuando era estatal. Después, ningún gobierno de la democracia ayudó. La administración de Mariano Recalde en el Gobierno de Cristina fue un desastre: gastaron 3.000 millones de dólares, no renovaron flotas, no se mejoró nada», aseguró.

Piñeyro también se refirió a la gestión de Mauricio Macri, criticando el ingreso de las aerolíneas de bajo costo al mercado argentino. «Macri puso 6 lowcost, de las cuales 2 quebraron en seguida, lo cual impacta en los costos del Estado», afirmó. Según el médico aeronáutico, una aerolínea de bandera estatal tiene un rol fundamental para el país, no solo en términos de rentabilidad, sino también para el desarrollo de sectores clave como el transporte de carga. «Una aerolínea de bandera estatal sirve a los intereses del país, no importa si pierde un poco de plata. Vos podés desarrollar la carga porque tus manufacturas pueden ser más competitivas en el mercado interno, pero no hay interés», remarcó.

La crítica de Piñeyro al Gobierno de Javier Milei y los sindicatos aeronáuticos

En cuanto a la relación entre los sindicatos y el gobierno, Piñeyro subrayó la partidización de los gremios y el uso de las huelgas como herramienta política. «Hace rato que los gremios están partidizados, cuando el gobierno es de ellos se portan bien, pero cuando son de la oposición hacen paros», expresó. Aunque defendió el derecho a la huelga, Piñeyro llamó a un uso responsable de esta medida: «Los sindicatos tienen que existir, la huelga es un derecho constitucional, pero hay que usarla con juicio porque es el último recurso».

Piñeyro también fue crítico con la actitud del gobierno actual hacia el transporte aéreo. Señaló que el gobierno solo considera a la aviación un «servicio esencial» cuando los pilotos hacen huelga, mientras que permite que compañías extranjeras dominen el mercado de cabotaje. «Le estamos dando cabotaje a subsidiarias europeas que no van a volar conforme a los intereses sociales y culturales de la Argentina, lo harán por plata a destinos como Bariloche», advirtió.

En términos más generales, Piñeyro rechazó la visión ultracapitalista que, según él, ha primado en los últimos tiempos. «No todo es privatizable y no todo es rentable. Llegó un gobierno que cree que el ser humano es una variable de ajuste, o sea, si hay pobreza ya habrá riqueza, el Estado no tiene que hacer nada, hay que privatizar todo… no funciona así», afirmó. A modo de ejemplo, mencionó a los países nórdicos, donde coexisten un sistema productivo capitalista con un sistema fiscal redistributivo.

Finalmente, Piñeyro lamentó la falta de políticas de Estado coherentes en Argentina a lo largo de los años. «No hubo un solo gobierno que planteara políticas de Estado en favor de los intereses argentinos», concluyó, resaltando la necesidad de una estrategia a largo plazo que realmente beneficie al país.

Con información de www.elintransigente.com