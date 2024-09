Miguelito Romano sufrió como loco con el look de Susana Gimenez en su regreso a la TV

El domingo a la noche la Diva finalmente volvió con su clásico formato por la pantalla de Telefe. Y si bien el rating la acompañó y tuvo en el living destacadas figuras en un momento del prime time lo que tomó relevancia en las redes sociales fue su imagen capilar.

Tal es así que fue Miguelito Romano, su ex estilista, quien se convirtió en trending topic, sobre todo por el slogan que pedía que vuelva el peluquero ya que el peinado de Susana Gimenez en el ciclo nocturno se valió de chistes, memes y burlas.

Por eso, ante la repercusión que tomó el tema en internet, en Socios del Espectáculo fueron al día siguiente con el testimonio del reconocido peinador argentino quien, al aire, de entrada lanzó: “La he visto y había momentos en los que me dolía mucho verla. Hay chicos novatos, que es el que le colocó las extensiones. No sabe cómo van los pelos”.



“La conozco, le iba colocando extensiones y ya le iba preparando la próxima, con pelos de albina. Pensaba qué poner. No es poner por pegarle pelo. No tenía forma ni programado. El pelo mezclado de una cabeza y otra, van para cualquier lado. No sé Susana cómo se dejó hacer eso”, continuó Romano.

MIGUELITO ROMANO, INDIGANDO POR EL DESCUIDO DE SUSANA GIMENEZ

Indignado por ver a la Diva con ese aspecto descuidado, Miguelito arremetió: “Yo trabajo y consigo pelos de grosor y espesor. Se creen que saben todo y no saben un carajo. Ella es una mujer muy linda y dulce. Nunca un sí ni un no. Egoísmo porque me pudieron haber preguntado cómo ponerle. Era pelo de una muñeca abandonada. Pelo muerto”.



“Hay que buscar la calidad y aumentarlo cada vez más. Abajo más pesado. Y arriba como el pelo finito de ella. Si ella me pide con mucho cariño lo hago. No tengo problema. Susana tiene mucho pelo pero finito, no calva. Es mi hermana. La quiero. Un idiota el que la atendió. Es tendencia ella. He vivido para ella”, sumó.

Fuente: La Nacion