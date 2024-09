"Estaba amenazado": Rompió el silencio la mejor amiga de La Tota Santillán y cambió todo el panorama

Daniel La Tota Santillán murió de manera, por lo menos por el momento, sospechosa. A su 57 años, el ex conductor de tevé fue encontrado sin vida en su casa de la zona de Castelar. Y una de sus mejores amigas aseguró que el presentador había sido intimidado tiempo atrás.

"Sinceramente, la Tota no puede haberse querido suicidar en este momento... Estaba muy bien, mejor que nunca. Si bien tuvo, en su momento, un episodio en donde tuvo un brote (psicótico), ese desequilibrio por la medicación que estaba tomando ahora estaba medicado porque le habían diagnosticado que tenía Bipolaridad", contó Karen Salas, amiga de la Tota.

"La medicación la estaba tomando a la perfección, estaba con su tratamiento terapéutico, su psicóloga es mi psicóloga, que de hecho acabo de cortar con ella... Me decía que era imposible que esto fuera un suicidio. Yo hablé con él el domingo pasado porque lo cubrí en un show, estaba con trabajo y eso lo tenía muy contento".



"Tenía cosas con sus hijos como tenemos todos pero ayer estuve con su hija, estaban el resto de sus hijos, su ex mujer (la primera de sus ex). El estaba tranquilo porque siempre supo que lo que dijo la madre de sus hijas (su última pareja que lo denunció por Violencia de Género), era mentira. Teníamos diálogo constante, de saber qué siente, qué piensa, de escucharlo llorar, de sufrir por no ver a sus hijas", agregó Karen, en diálogo con Socios del espectáculo, en El 13.

SEGUN SU MEJOR AMIGA, LA VIDA DE LA TOTA ESTABA EN PELIGRO

"La madre de las nenas (Sol Fiasche) no se las dejaba ver. Lamento que se haya ido sin poder verlas. Hacía como 5 años que no la veía, hacían videollamadas nada más. La Tota fue amenazado de muerte por su ex suegro. Hay algo, chicos, que por lo menos en este momento no voy a poder contar, y que tiene que ver con eso", advirtió Karen en el programa de Rodrigo Lussich y de Adrián Pallares.

"Yo creo que la Tota se comió una condena social por no decir la verdad, realmente., de qué pasó con la madre de sus hijos. Pero seguramente, en la justicia, van a declarar. En el caso de Fernanda Vives (la ex más conocida públicamente de la Tota) se calló porque no tuvo pruebas", sentenció Salas.

Fuente: Paparazzi