La "joda" en ASSA y EPE, el IndyCar y las rutas que seguirá transitando Unidos

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, advirtió este martes que "si queremos defender lo público, tenemos que cambiar y transformar las cosas que se tienen". En diálogo con la prensa, el mandatario volvió a eludir la consulta respecto de si prevé o no privatizar las empresas de servicio ASSA y EPE. O en todo caso, respondió con el axioma que, desde su punto de vista, debe aplicarse a todas las esferas públicas, si es que verdaderamente pretenden ser resguardadas.

El mandatario apuntó así a "las situaciones de privilegio" que persisten en ambas compañías y que deben ser desterradas. Porque a su criterio, la situación deficitaria en ambos organismos que se viene describiendo desde que arrancó la gestión obedece a causas estructurales pero también, a "descalabros y abusos". En ese contexto, y ante la insistencia de la consulta periodística respecto de cuáles eran tales privilegios, Pullaro habló del "premio" a la productividad que venían cobrando los trabajadores de ASSA, y a los mecanismos de ingreso del personal que rigen en la EPE. El premio en Aguas – se abonó el 40% en abril y debía cancelarse el resto en octubre- no se pagará bajo el paraguas jurídico de la situación de emergencia de la empresa que fue declara por ley. En cuanto a la EPE, Pullaro cuestionó "la bolsa de trabajo" que garantiza la incorporación de familiares de los trabajadores. "Esto no está bien – dijo-. Tenemos que propender a que a las empresas públicas entren los mejores; no que entren los nietos de los hijos de los ex empleados de las empresas. Eso se terminó en la provincia de Santa Fe; se terminó la joda en estas empresas. Si queremos defender lo público, tenemos que cambiar y transformar las cosas para que el servicio se preste mejor", insistió.

Privados e IndyCar

El diagnóstico que traza el oficialismo sobre las empresas públicas genera otras interpretaciones en la oposición. Como publicara El Litoral, fue Marcos Corach, diputado justicialista y ex ministro de Omar Perotti, el responsable de denunciar este fin de semana que la verdadera intención del oficialismo es "demonizar" tanto a EPE como a ASSA, a fin de allanar el camino para una eventual privatización. Pullaro dijo desconocer los dichos de Corach y vertió las declaraciones señaladas. Lo hizo este martes casi al mediodía, tras verificar las obras del Hospital de Niños "Orlando Alassia". Apenas unos minutos antes de la recorrida, el gobernador había estado reunido, precisamente, con Perotti. Ambos compartieron una nueva actividad en la Casa de Gobierno.

El ex mandatario acompañó a una comitiva integrada por autoridades de la Subcomisión de Automovilismo de Atlético de Rafaela y especialistas, y participó de un encuentro de trabajo junto a Pullaro y otros colaboradores del gabinete. El gobernador fue interiorizado acerca de la pretensión de lograr que la legendaria competencia IndyCar vuelva a correrse – la primera experiencia había sido en 1971- en el circuito rafaelino. Según pudo saber El Litoral, Pullaro se mostró interesado pero cauteloso; en tanto que su antecesor, distendido y predispuesto.

Ruta de Unidos

En la noche de este martes, el gobernador cenó con el bloque de diputados provinciales de la UCR. Ya había estado reunido la semana pasada con la bancada del Socialismo, y en las próximas horas, lo hará con el PRO. Pullaro reconoce en esas instancias a los legisladores el apoyo otorgado a la reforma previsional, en una sesión de extrema complejidad por los hechos violentos que precipitaron una votación, hoy, judicializada. Son rondas para agradecer y para reorganizar las etapas que se vienen, a propósito de los ejes que marcarán la agenda hasta fin de año. Allí se encuentra la reforma constitucional. Quizá, la próxima semana, un encuentro bilateral entre radicales y socialistas busque "recalcular" los tiempos de un proceso que requiere de determinadas garantías. Y existe un doble desafío; el oficialismo no deberá entorpecer con esa discusión política, otra batalla relevante: la del presupuesto 2025. El próximo proyecto de gastos y recursos será el primero que elabore en su totalidad la actual gestión – el actual, había sido confeccionado en épocas de transición-. Y vendrá con adicionales, porque la intención del Poder Ejecutivo es incorporar a la ley tributaria, la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI); y de manera condicionada, al blanqueo de capitales que plantea el gobierno nacional. De allí, que el Ejecutivo pretenda aceitar la articulación de Unidos, tanto en Diputados como en el Senado.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.